Evde yapabileceğiniz iç bacak egzersizleri

Evde sadece 15-20 dakikanızı ayırarak yapabileceğiniz çok basit ama etkili iç bacak egzersizleri ile hem iç bacak kaslarınınızı çalıştırıp hem de iç bacak bölgenizi şekillendirebilir ve o bölgedeki istemediğiniz görüntüden de kurtulabilirsiniz. Evde yapabileceğiniz iç bacak egzersizlerini Bireysel Fitness ve Pilates Eğitmeni Baturalp Beşer sıraladı.
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1
Daha sıkı iç bacak kasları ile çok daha düzgün ve seksi bir iç bacak görüntüsüne sahip olabilirsiniz. Gelin şimdi bu egzersizlere bir göz atalım:
2
Yere sırt üstü yatın. Dizlerinizi kırın ve bel boşluğu bırakmayacak şekilde belinizi yere yapıştırın. Çemberi dizlerinizin yan tarafının biraz altına doğru bacaklarınızın iç kısmına yerleştirin ve nefes vererek sıkın ve bırakın. 20 tekrar yapın ve sonrasında da kısa kısa 20 tekrar daha yapın. Çember yoksa mini pilates topuyla o da yoksa evde küçük bir yastıkla da hareketi yapabilirsiniz.
3
4
Yere yan pozisyonda yatın. Sağ tarafınıza doğru yattıysanız eğer sol bacağınızı dizden kırık pozisyonda öne doğru koyun. Arkada kalan sağ bacağınızı yukarı kaldırıp indirin.20 tekrar yaptıktan sonra yukarıda tutarak 20 tekrar da kısa kısa yapın.
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6
Ayakta bacaklarınızı açarak pozisyon alın ve ayaklarınızın pozisyonunu 10 geçe ve 10 kala olarak ayarlayın. Daha sonra kalçanızı geriye tilt yaparak yani çıkararak oturun.15 ya da 20 tekrar yaptıktan sonra 10-15 tekrar da aşağıda kalarak kısa kısa yapın.
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8
Yere sırt üstü yatın ve bel boşluğu bırakmayacak şekilde sırtınızı yere yerleştirin. Bacaklarınızı yukarı kaldırın ve yanlara doğru nefes vererek açın.15-20 tekrar yaptıktan sonra yine 15-20 tekrar kısa kısa yanlara açın ve hareketi bitirin.