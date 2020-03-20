Evde yapabileceğiniz iç bacak egzersizleri

Yere sırt üstü yatın. Dizlerinizi kırın ve bel boşluğu bırakmayacak şekilde belinizi yere yapıştırın. Çemberi dizlerinizin yan tarafının biraz altına doğru bacaklarınızın iç kısmına yerleştirin ve nefes vererek sıkın ve bırakın. 20 tekrar yapın ve sonrasında da kısa kısa 20 tekrar daha yapın. Çember yoksa mini pilates topuyla o da yoksa evde küçük bir yastıkla da hareketi yapabilirsiniz.