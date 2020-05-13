Evde yapabileceğiniz 3 kil maskesi tarifi

Hazırlanışı:



Tüm malzemeleri karıştırın ve temizlenmiş cildinize sürün. Maske iyice kuruduktan sonra ılık su ile durulayın. Ardından bir pamuğa birkaç damla maden suyu dökün ve cildinizi bununla silin. Bu maskeyi sivilceleriniz geçene kadar haftada 2 kere uygulayabilirsiniz.