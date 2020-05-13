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Evdehayat
Haber Giriş: 13 Mayıs 2020 - 15:24,

Evde yapabileceğiniz 3 kil maskesi tarifi

Kil maskesi, uzun yıllardır cilt bakımında kullanılan doğal bir maskedir. Peki kil maskesi nasıl yapılır? İşte evde hazırlayabileceğiniz kil maskesi tarifleri…

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1Kil nedir
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Kil nedir?

Kil maskesinin ana malzemesi olan kil, doğada bol miktarda bulunan bir toprak türüdür. Yüzyıllardır güzellik ürünü olarak kullanılan kil, içerdiği mineraller sayesinde cildi sıkılaştırır, besler ve gençleştirir.

2Kil maskesinin faydaları nedir
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Kil maskesinin faydaları nedir?

Kil maskesi, tek başına veya doğru malzemelerle kullanıldığında ciltteki ölü deriyi temizler.

Cildin yağdan arınmasına yardımcı olur. Cildinizde aşırı parlama varsa kil maskesi sizi bu durumdan kurtarabilir.

3
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Gözeneklerin açılmasını sağlar.

Sivilce ve akne eğilimli ciltleri dengeler, var olan sivilcelerin iyileşmesine yardımcı olur. 

4
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Cildin temizlenmesinde ve yenilenmesinde önemli bir rol oynayan kil maskesini, vereceğimiz tariflerle evde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz.

5SİYAH NOKTALAR İÇİN MASKE
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SİYAH NOKTALAR İÇİN MASKE

Malzemeler:

1 tatlı kaşığı yeşil kil

1 yemek kaşığı papatya suyu

Hazırlanışı:Papatya suyunu hazır alabileceğiniz gibi evde çayını demleyip soğuduktan sonra kullanabilirsiniz. Kil ile papatya suyunu çamur kıvamına gelene kadar iyice karıştırın. Temiz cildinize uyguladıktan sonra maske kuruyana kadar bekleyin.

6
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Yaklaşık 15 dakika sonra ılık su ile durulayın. Bu maskeyi haftada bir uygulayabilirsiniz. Düzenli kullanımın ardından siyah noktaların yok olduğunu göreceksiniz. 

7SİVİLCELER İÇİN MASKE
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SİVİLCELER İÇİN MASKE

Malzemeler:

3 tatlı kaşığı kil

3 yemek kaşığı gül suyu

Çeyrek limonun suyu

5 yemek kaşığı maden suyu

8
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Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri karıştırın ve temizlenmiş cildinize sürün. Maske iyice kuruduktan sonra ılık su ile durulayın. Ardından bir pamuğa birkaç damla maden suyu dökün ve cildinizi bununla silin. Bu maskeyi sivilceleriniz geçene kadar haftada 2 kere uygulayabilirsiniz.

9YAĞLI CİTLER İÇİN MASKE
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YAĞLI CİTLER İÇİN MASKE

Malzemeler:

1,5 yemek kaşığı kırmızı kil

1 tatlı kaşığı elma suyu ya da elma sirkesi

1 yemek kaşığı limon suyu

Birkaç damla nemlendirici krem

10
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Hazırlanışı:

Malzemeleri cam bir kasede çok az su ekleyerek karıştırın. Krem kıvamına geldikten sonra yüzünüze sürün ve 20 dakika kadar bekleyin. Ardından yüzünüzü bol su ile yıkayın. Cildinizde çok fazla gerginlik hissederseniz nemlendirici sürebilirsiniz.

Fotoğraflar: istock, Alamy

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