Evde uyku düzeni oluşturmanın yolları

NEFES EGZERSİZLERİ YAPIN Stresi kontrol altına almanın bir başka yolu da derin nefes almaktır. Bilinen birçok nefes egzersizi vardır. Sadece karmaşık bir şey yapmanız gerekmediğini unutmayınız. Basit bir egzersiz yapmak ve bunu düzenli olarak devam ettirmek önemlidir. Egzersizleri stresi hafifletmek için, birkaç dakika yerine uzun süre yapmaya çalışınız. Bunu yaparken telefonunuzu uzağa koyunuz, rahat kıyafetler giyiniz.