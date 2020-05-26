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Evdehayat
Haber Giriş: 26 Mayıs 2020 - 13:09,

Evde uyku düzeni oluşturmanın yolları

Karantina sürecinde stres ve kaygı seviyemizin artması her gece sağlıklı bir uykuya dalmayı zorlaştırabilir. Düzenli olarak yeterli kalitede uyumak, fiziksel ve zihinsel sağlığınızı korumanın önemli bir bileşenidir. Uyku yoksunluğu bağışıklık sistemini savunmasız hale getirir ve vücuttaki enfeksiyon riskini artırabilir. Başka bir deyişle, uyku kaliteniz ve yaşadığınız stresi azaltmak sizi yeni koronavirüsten koruyabilir. Fizyoterapist Yrd. Doç. Dr. Gamze Şenbursa, koronavirüse karşı iyi bir uyku çekmenin püf noktalarını anlattı.

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1BİR RUTİNİNİZ OLSUN
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BİR RUTİNİNİZ OLSUN

Birçok insan bu salgının doğrudan bir sonucu olarak günlük yaşamlarını tamamen değiştirdi. Bazıları işten çıkarıldı. Bazıları evden çalışmaya uyum sağlıyor. Hayatınızın nasıl etkilendiğine bakmaksızın, iyi bir uyku çekmek için düzenli bir rutin oluşturmak gerekir. Hayatımızı mümkün olduğunca rutinimize yakın tutmalıyız. Evden çalışıyorsanız, aynı saatte kalkın ve giyinin. Sadece yan odaya gidebilir veya yatak odanızdan çalışabilirsiniz, ancak aynı rutin ve normalite duygusuna sahip olmalısınız.

2ŞEKERLEME YAPMAKTAN KAÇININ
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ŞEKERLEME YAPMAKTAN KAÇININ

Kendinizi pandemi nedeniyle tek başına karantinada veya evden çalışma durumunda bulduysanız, sık sık yatak odası, kanepe arayabilirsiniz. Kendiniz için bir rutin oluşturmanın önlemine ek olarak, aşırı uyuklamadığınızdan emin olunuz. Normal bir uyku rutinine sahip olmak “tüm gününüzün değerlenmesine” yardımcı olacaktır. Uyuklamak yerine, bu sağlıklı rutini erken kalkıp işleri yapmaya başlayarak kullanınız.

3MUTLAKA EGZERSİZ YAPIN
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MUTLAKA EGZERSİZ YAPIN

Spor salonunuz muhtemelen kapalı, ancak egzersiz hala günlük yaşamınızın bir parçası olmalıdır. Günlük egzersiz, özellikle uyku için önemlidir. Sosyal mesafe ve evde kalma durumu seçeneklerinizin daha sınırlı olduğunu hissetmenizi sağlayabilir, ancak evinizden ayrılmadan etkili bir şekilde egzersiz yapmak daha zinde olmanıza yardımcı olur. Fiziksel efor, uykuya dalmayı zorlaştırabileceğinden, yatmadan birkaç saat önce egzersiz yapmayınız.

4HABERLERİ İZLEME SÜRENİZE DİKKAT EDİN
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HABERLERİ İZLEME SÜRENİZE DİKKAT EDİN

Günlük yaşama nüfuz eden COVID-19 haber ve bilgilerinin üzücü akışından kaçmak neredeyse imkansız. 7/24 bir pandemi haber döngüsü izlemek kaygınızı arttırır ve uykunuzu etkiler. Günde kaç kez pandemi ile ilgili haberleri ne kadar süreyle okuyacağınızı sınırlamaya özen gösteriniz. Ayrıca haber kafeine benzer etki yaratır bu nedenle yatmadan önce izlemeyiniz.

5YATMADAN ÖNCE MAVİ IŞIĞA MARUZ KALMA SÜRENİZİ AZALTINIZ
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YATMADAN ÖNCE MAVİ IŞIĞA MARUZ KALMA SÜRENİZİ AZALTINIZ

İnternet, dünyanın dört bir yanındaki insanların iletişim ve eğlence ağı oluşturduğu bir platformdur. Ancak, uykuya dalmaya çalışırken ekrana bakmak faydalı değildir. Uykudan önceki bir saat içinde kişinin TV izlememeye, telefonda olmamasına ve kesinlikle endişe yaratabilecek bir şeye maruz kalmaması önerilir. Bunun yerine, yatmadan önce eğlence aracı olarak kitap okumak veya müzik dinlemek gibi aktiviteler yapılabilir.

6NEFES EGZERSİZLERİ YAPIN
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NEFES EGZERSİZLERİ YAPIN

Stresi kontrol altına almanın bir başka yolu da derin nefes almaktır. Bilinen birçok nefes egzersizi vardır. Sadece karmaşık bir şey yapmanız gerekmediğini unutmayınız. Basit bir egzersiz yapmak ve bunu düzenli olarak devam ettirmek önemlidir. Egzersizleri stresi hafifletmek için, birkaç dakika yerine uzun süre yapmaya çalışınız. Bunu yaparken telefonunuzu uzağa koyunuz, rahat kıyafetler giyiniz.

7İLETİŞİMDE KALINI
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İLETİŞİMDE KALINI

Yaşadığımız şu anki fiziksel izolasyon, normal şartlar altında yalnız olmayı seçmekten farklıdır. Durum maalesef “sosyal mesafe” olarak çerçevelenmiştir. İlişkilerimizi sürdürmek için teknolojiyi kullanabiliriz. Sevdiklerinizle iletişim kurmak için teknolojik araçları kullanmak stresle başa çıkmanıza ve duygularınızı düzenlemenize yardımcı olacaktır. Öte yandan, kronik yalnızlık hissi zihinsel ve fiziksel olarak birçok kötü sağlık sorununa yol açabilir.

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Bu önerilerin yanı sıra stresi azaltıp uyku kalitenizi arttırabileceğiniz doğal tedavi yöntemlerinden biri de refleks terapidir. Refleks terapi yönteminde vücudumuzda bazı noktaları uyararak bu etkiyi sağlayabiliriz.

Fotoğraflar: İstock

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