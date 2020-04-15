Evde uygulayacağınız bu egzersizler boyun tutulmasına iyi geliyor

Boyun tutulmasına neden olabilecek etkenler? -İnsan omurgası bir bütündür. Omurganın bir bölgesinde meydana gelen problem başka bir bölgeyi de etkileyebilir. Boyun bölgesinde bulunan yapılar bel, sırt, omuz, çene ve baş gibi diğer bölgeler ile bağlantı halindedir. Bu yapılarda meydana gelen problemler boyunda tutulmayı tetikleyebilir.

-Uzun süre hareketsiz kalmak.

-Yanlış yastık seçimi

-Uyku sırasında boynun yanlış pozisyonda uzun süre kalması.

- Kaslarda gerginliğe yol açabilecek aşırı stresli durumlara maruz kalmak.

- Uzun süre bilgisayar karşısında ya da cep telefonuna bakarken kötü bir duruşla oturmak.

-Bilinçsizce yapılan boyun esneme hareketleri ve egzersizler kasın yanlış uyarılmasına sebep olarak boyun tutulmasına neden olmaktadır. Kişi yapacağı egzersizler için mutlaka bir uzmana danışmalıdır.