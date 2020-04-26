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Haber Giriş: 26 Nisan 2020 - 13:10,

Evde teravih namazı nasıl kılınır, kıldırılır? Teravih namazı kaç rekat? Teravih namazı kılınışıyla ilgili bilgiler

Mübarek Ramazan ayının başlamasıyla birlikte gözler teravih namazına çevrilmişti. Bazı kişiler, camilerde cemaatle teravih namazının eda edilmemesi nedeniyle tutulacak olan oruç ibadetinin de kabul olmadığına dair iddialarda bulunuyordu ancak Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Tahir Tural, 'Koronavirüs salgını nedeniyle camilerde cemaatle namaz kılmak yasak olduğu için teravih namazını evlerde cemaatle veya tek başına kılmak caizdir.' açıklamasında bulundu. Peki, evde teravih namazı nasıl kılınır, kıldırılır? Teravih namazı kaç rekat? Teravih namazı kılınışıyla ilgili bilgiler

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Teravih namazı, Ramazan ayı boyunca yatsı namazından sonra kılınan nafile bir namazdır. Ramazan gecelerini ibadetle ihya için sünnet-i müekkede olarak meşru kılınmıştır. Peygamber Efendimiz (s.a.s) ile dört halife döneminden itibaren günümüze kadar camilerde veya evlerde cemaatle ya da ferdî olarak eda edilegelmiştir. Teravih, orucun değil Ramazan ayının sünneti olduğu için oruç tutamayan kimselerin de teravih namazını kılmaları sünnettir.Ülke genelinde camilere ilişkin alınan Kovid-19 tedbirleri kapsamında vatandaşlar, teravih namazlarını evlerinde tek başına veya ailesiyle eda ediyor. Peki, evde teravih namazı nasıl kılınır, kıldırılır? Teravih namazı kaç rekat?

2Evlerde Teravih Namazı Nasıl Kılınır

Evlerde Teravih Namazı Nasıl Kılınır?

Teravih namazı, iki rekâtta bir ya da dört rekâtta bir selam verilerek toplamda yirmi rekât olarak kılınır. Hasta veya yorgun olanlar, yirmi rekâtın tamamını kılmakta zorlanırlarsa, bu fazileti kaçırmamak için teravih namazını sekiz rekât olarak da kılabilirler. Zira Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: “Faziletine inanarak ve mükâfatını umarak Allah rızası için ramazan gecelerini (teravih vb.) ibadetlerle geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhari, Teravih, 1 (2008); Müslim, Namaz, 173 (759).

Teravih namazı, yatsı namazının son iki rekât sünneti kılındıktan sonra eda edilir, yatsıdan önce kılınması caiz değildir. Vitir namazı ise genellikle teravihten sonra kılınır.

Teravih namazı her iki rekâtta bir selamla kılınacaksa sabah namazının sünneti gibi kılınır. Dört rekâtta bir selamla kılınacaksa, ikindinin sünneti gibi kılınır. Vaktinde kılınmayan teravih namazı sonradan kaza edilmez. Teravih namazının tamamı tek namaz hükmünde olduğundan bu namaz için baştan bir niyet yeterli ise de aralarda verilen selamdan sonra namazdan çıkılmış olduğundan yeniden namaza başlarken tekrar niyet edilmesi ihtiyata daha uygundur.

Teravih namazı cemaatle şöyle kılınır:

Önce yatsı namazının ilk sünneti, sonra farzı daha sonra da son sünneti kılınır. Sonra imam, müezzin veya cemaatten biri teravih namazına başlanacağını duyurur.İmam “niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya ve kıldırmaya”, cemaat de “niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, uydum imama” şeklinde niyet ederek iftitah tekbiri alınıp namaza başlanır.

İkişer rekât halinde kılınacaksa ikinci rekâttan sonraki oturuşta "Tahiyyat”, “Salli-Barik” ve “Rabbena” duaları okunarak sağa ve sola selam verilir. Eğer teravih dört rekât olarak kılınacaksa ilk oturuşta “Tahiyyat” ile birlikte “Salli-Barik” duaları okunarak kalkılır ve üçüncü rekâta kalkıldığında ise “Sübhaneke” duası okunur. Her selam verildiğinde “salat-ı ümmiyye”’nin okunması güzel olur. Teravih namazı ara vermeden kılınabileceği gibi ihtiyaca göre kısa aralar da verilebilir.

Teravih namazı bittikten sonra kısa bir duanın akabinde vitir namazı da cemaatle kılınır. Daha sonra tesbihat ve dua ile birlikte ibadet tamamlanmış olur. ÖZET

Teravih namazı evde kılınabilir. Aile bireyleri teravih namazını kendi başlarına tek tek kılabilecekleri gibi içlerinden Kur’an-ı Kerim’i en iyi okuyanı ve namazla ilgili hükümleri en iyi bileni, diğerlerine imam olarak cemaatle de kılabilirler.

Ezan okunduktan sonra sırayla:

4 Rekât yatsının ilk sünneti
4 Rekât yatsının farzı
2 Rekât yatsının son sünneti
20 Rekât teravih
3 Rekât vitir namazı kılınır.
Teravihin ikişer rekât olarak kılınması daha uygundur. Bununla birlikte dörder rekât halinde de kılınabilir.
İkişer rekât halinde kılınırken aynen sabah namazının sünneti gibi kılınır. Dörder rekât kılınırken ise yatsının ilk sünneti gibi kılınır. Teravih tamamlandıktan sonra Vitir namazı kılınır.

3Teravih namazı kaç rekattır

Teravih namazı kaç rekattır?

Hz. Peygamberin (s.a.s.) kıldığı teravih namazlarının kaç rekât olduğu konusunda, üzerinde ittifak edilen bir rivayet bulunmamaktadır. Her ne kadar onun vitir dâhil yirmi üç rekât teravih kıldığı yönünde bazı rivayetler varsa da (İbn Ebî Şeybe, el-Musannef, III, 395; Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, II, 698) bunlar fukaha tarafından farklı değerlendirilmiştir. Dolayısıyla bu konuda Hz. Âişe’nin, Hz. Peygamberin (s.a.s.) Ramazan ayındaki gece namazlarıyla ilgili hadisinden ve Hz. Ömer’in teravihin cemaatle kılınmasını başlatmasıyla ilgili haberlerden hareketle bir sonuca ulaşılmaya çalışılmaktadır. Bu konudaki haberler şöyle değerlendirilebilir:

Resûlullah’ın (s.a.s.) Ramazan’daki gece namazları sorulduğunda, Hz. Âişe, “Resûlullah, Ramazan ve Ramazan dışındaki gecelerde on bir rekâttan fazla (nafile namaz) kılmamıştır.” (Buhârî, Teheccüd, 16) karşılığını vermiştir. Başka bir rivayette bu sayı on üç olarak zikredilmektedir (Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 123-124). Öncelikle bu hadisin teravih namazı hakkında olduğu konusunda bir açıklık bulunmamaktadır. Diğer taraftan Hz. Âişe’nin, Allah’ın elçisinin Ramazan ayında ve Ramazan dışındaki gecelerde on bir veya on üç rekât namaz kıldığını belirtmesi, onun teravih dışında devamlı olarak kıldığı bir gece namazının bulunduğunu göstermektedir. Zaten Kur’an-ı Kerim’de de, “Gecenin bir kısmında uyanarak, sana mahsus bir nafile olmak üzere namaz kıl. Umulur ki Rabbin, seni övgüye değer bir makama gönderir.” (İsrâ, 17/79) buyurulmaktadır.

Yukarıda zikredilenlerden, söz konusu sorunun, Ramazan ayında Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer ibadetlerinde olduğu gibi, gece namazlarında da bir artış olup olmadığını öğrenmek amacıyla sorulduğu ve teravih namazıyla bir ilişkisinin olmadığı anlaşılmaktadır. Hz. Âişe’den rivayet edilen, “Resûlullah (s.a.s.) Ramazan ayında, diğer aylarda görülmeyen bir gayrete girerdi. Ramazan’ın son on gününde ise çok daha fazla bir gayret gösterirdi. Son on günde, geceyi ihya eder, ailesini de uyandırırdı.” (Buhârî, Fazlu Leyleti’l-Kadr, 5; Müslim, İtikâf, 7, 8) hadisi bu görüşü desteklemektedir. Diğer yandan, bu hadisin teravihin meşru kılınmasından önce mi, yoksa sonra mı olduğu da belli değildir.

Öte yandan Hz. Ömer zamanındaki cemaatle kılınan teravih namazlarının rekâtları konusunda yirmi ve on bir rekât şeklinde iki rivayet vardır (İbn Ebî Şeybe, el-Musannef, III, 392, 394). Kaynaklarımızda Hz. Ömer’in dönemiyle ilgili farklı rivayetler olmakla birlikte daha sonra teravihin yirmi rekât olarak yerleştiği ve günümüze kadar da cemaatle kılınarak böyle devam ettiği ifade edilmiştir (Bkz. İbnü’l-Hümâm, Feth, I, 485; Aynî, Umde, XI, 126-127; Mâverdî, el-Hâvî, II, 291; Şevkânî, Neylü’l-evtâr, III, 516, 521).

Teravih namazı, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali dönemlerinden başlayarak günümüze kadar cemaatle yirmi rekât olarak kılınmıştır. Sahabeden kimse buna itiraz etmemiş ve âlimler tarafından da bu şekilde kabul edilmiştir. Günümüzde de, başta ülkemiz olmak üzere pek çok İslam ülkesinde teravih namazı cemaatle 20 rekât olarak kılınmaktadır.Bununla birlikte şunu da ifade etmek gerekir ki, teravih namazı nafile bir ibadet olduğundan, farz gibi telakki edilmesi de doğru değildir. Bu nedenle, yorgunluk, meşguliyet ve benzeri sebeplerle, teravih namazının evde 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 rekât kılınması hâlinde de sünnet yerine getirilmiş olur. Ancak cemaate iştirak etmeye çalışmak daha iyidir.

4Diyanetten evde teravih namazı kılacaklara uyarı

Diyanetten evde teravih namazı kılacaklara uyarı

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Tahir Tural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kılınması sünnet olan teravih namazının camilerde cemaatle kılınabildiği gibi evlerde de cemaatle veya tek başına kılınabileceğini belirtti.
Hazreti Muhammed ve dört büyük halife döneminden beri Müslümanların, teravih namazını hem camiler hem de evlerde cemaatle veya tek başına kılmasına ilişkin uygulamaların olduğuna işaret eden Tural, şunları söyledi:
"Koronavirüs salgını nedeniyle camilerde cemaatle namaz kılmak yasak olduğu için teravih namazını evlerde cemaatle veya tek başına kılmak caizdir. Dolayısıyla hane halkından imamlık yapabilecek birisi varsa cemaatle teravih namazını kılarlar. Eğer imamlık yapacak biri yoksa her biri ferdi olarak teravih namazını evde kılabilir. Bu durumda herhangi bir sakınca yoktur.
Bazı kişiler, camilerde cemaatle teravih namazının eda edilmemesi nedeniyle tutulacak olan oruç ibadetinin de kabul olmadığına dair iddialarda bulunuyor. Bu iddia kesinlikle doğru değil, kabul edilmesi de mümkün değildir. Çünkü oruç ile teravih ibadetleri birbirinden farklıdır. Oruç, gündüz, teravih ise gece ibadetidir. Peygamber Efendimiz, 'Kim ramazanın gündüzünü oruçla geçirir, gecesini de teravih namazı kılarak ihya eder, Cenabıhak katında verilecek ecir ile mükafata iman eder ve böyle de umarsa, onun geçmiş küçük günahları bağışlanır' buyuruyor."
Bütün alimlerin, teravih namazını, orucun değil ramazanın sünneti olarak kabul ettiğini dile getiren Tural, "Mazeretleri nedeniyle oruç tutamayan yaşlı, kalp hastası veya koronavirüs nedeniyle tedavi görenler, teravih namazı kılabilirler. Bu insanların teravih namazı kılmalarında da hiçbir sakınca yoktur. Çünkü teravih orucun değil, ramazan ayının sünnetidir." diye konuştu.


"İbadet etmek uğruna can tehlikeye atılmaz"

Evlerinde teravih namazı kılacakların Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile diğer resmi makamların önerilerine uyması gerektiğini vurgulayan Tural, İslam'ın, canın, malın, aklın, dinin ve neslin korunmasını hedeflediğini hatırlattı.
Tural, insanların ibadet etmek uğruna canını tehlikeye atmasının doğru olmadığını belirterek şunları kaydetti:"Evlerinde, koronavirüsün bulaşma ihtimali olan kişi izole edilmelidir. Evde teravih namazını cemaatle kılınıyor diye izole edilmiş kişinin cemaate iştirak etmemesi kendisine telkin edilmeli ve bu kişi izole edildiği odada ferdi olarak teravih namazını kılmalıdır. Çünkü hane halkına bulaştırma ve böylece onları tehlikeye atma ihtimali vardır. İzole edilmiş kişi, teravih namazını tek başına bir odada eda etmelidir."

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"Müezzinlik yapacak kimse yoksa imam müezzinlik de yapabilir"

Vatandaşların evlerinde teravih namazını cemaatle kılarken saf düzenine dikkat etmesi gerektiğini ifade eden Tural, şu bilgileri verdi:
"Cemaatle namaz kılarken imam önde durur, arkasında yetişkin erkek veya çocuklar, onların arkasında ise kadın veya kız çocukları saf tutar. Cemaatle namaz kılarken hanımefendilerin ve kızlarımızın, erkeklerle yan yana veya karışık saf tutmaları caiz değildir. Evde cemaatle namaz kılarken illa müezzinlik edecek birini aramaya gerek yoktur. İmamlık yapacak olan kardeşimiz aynı zamanda müezzinliği de yapabilir. Evde cemaatle veya ferdi olarak teravih namazı kılan kardeşimiz, bu namazı iki rekat kılabileceği gibi dört rekat olarak da kılabilir. İki rekat kılacak kişi sabah namazının sünnetini kıldığı gibi kılar. Dört rekat olarak kılacak kişi de ikindi namazının veya yatsı namazının ilk 4 rekatlık sünnetini kıldığı gibi kılabilir.
Teravih namazı kılacak kişi çok fazla namaz suresi bilmiyor olabilir. Mesela diyelim ki sadece Kevser ve İhlas surelerini biliyor. Bu kardeşimiz birinci rekatta Fatiha suresini okuduktan sonra Kevser suresini okur. Rüku ve secdelerini yapar, arkasından ikinci rekata kalkıp Fatiha suresini okuduktan sonra İhlas suresini okur, rüku ve secdelerden sonra tahhiyata oturur, Ettehiyatü, Salli-Barik ve Rabbena dualarını okuyup selam verir. Böylece iki rekatı kılmış olur. Tekrar kalkar, yine birinci rekatta Fatiha'dan sonra Kevser, ikinci rekatta İhlas surelerini okur. Bu şekilde bütün rekatları, Kevser ve İhlas surelerini okuyarak teravih namazını bitirebilir. Bunda da herhangi bir sakınca olmaz. Camilerde teravih namazı cemaatle kılındığında olduğu gibi her iki veya dört rekatta bir salavat getirebilirler."
Tural, salgınla mücadele kapsamında cemaatle namaz kılma konusunda, "Apartman altında veya sitelerin uygun bir yerinde sosyal ihtiyaçlar için yapılmış olan alanlarda toplanılıp cemaatle namaz kılınmasını uygun bulmuyoruz. Bu durum koronavirüsle mücadele açısından çok tehlikeli." uyarısında bulundu.

6Kabede ramazan boyunca teravih cemaatsiz kılınacak

Kabe'de ramazan boyunca teravih cemaatsiz kılınacak

Harameyn İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mescid-i Haram ile Mescid-i Nebevi'deki teravih namazlarının sadece söz konusu kurumda görev yapan memurlar, dezenfekte çalışmalarını gerçekleştiren kişiler ve diğer görevlilerin katılımıyla kısaltılarak 10 rekat şeklinde eda edileceği belirtildi.
Öte yandan Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın İçişleri Bakanlığına dayandırdığı haberde, ramazan ayı boyunca, daha önce sokağa çıkma yasağı getirilen kentler dahil ülke genelindeki tüm bölgelerde halkın 09.00 ile 17.00 saatlerinde sokağa çıkışına izin verileceği belirtildi.
Suudi Arabistan Başmüftüsü Abdülaziz Al eş-Şeyh, 17 Nisan'da yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle teravih ve bayram namazının evlerde kılınacağını duyurmuştu.
Ülkede ayrıca Kovid-19 tedbirleri kapsamında camilerde cuma ve cemaatle namaz kılınması, itikafa girilmesi, iftar verilmesi, su sebillerinin yanında kullanılmış bardak bırakılması ve hurma gibi yiyecek bulundurulması yasaklanmıştı.
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