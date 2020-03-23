Evde spor dönemi

Kovid-19 salgını spor salonlarının kapanmasına yol açtı ancak spor yapmak için alternatifler tükenmedi. Birçok fitnes ve spor salonları üyelerine, evlerinde de antrenman yapabilmeleri için çalışma programı hazırladı.
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Alman Spor Salonları Birliği Sözcüsü Alexander Wulf, “Spor salonları ilk günden itibaren virüs ile mücadele çerçevesinde kapılarını kapattı. Ancak internet üzerinden üyelerine hizmet vermeyi sürdürüyor. Formunu korumak için insanların evlerinde spor yapmayı sürdürmeleri gerekir. Şimdiye kadar yaptıkları antrenmanın üçte birini yapsalar bile hem kondisyon hem de kilolarında farklılıklar kendisini gösterir” dedi.
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Bireysel antrenman hocası Patricio Escher ise çalışmalara ara verilmemesini istedi. Öğrencilerine Skype üzerinde antrenman yaptırdığını belirten Escher, “Her hareketi evde dört duvar arasında yapmak mümkün değil. Aletli çalışılamıyor. Ancak evde de yapılacak antrenmanlar var. Tabi herkes katılamıyor. Yüzde 60-70 oranında katılım düşüklüğü var” dedi.
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Birçok spor salonu ise hazırlanan antrenman programlarını ya sosyal medya hesapları üzerinden ya da mail yoluyla üyelerine gönderiyor.
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Alba Berlin Kulübü de evlerinde kalanlar için antrenman programı hazırlıyor.
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Basketbol takımının soyunma odasında her gün üç hoca yapılması gereken antrenman hareketlerini kayıt yapıp sosyal medya yoluyla çalışmalarını sürdürmek isteyenlere ulaştırıyor.