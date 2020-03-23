Evde spor dönemi

Alman Spor Salonları Birliği Sözcüsü Alexander Wulf, “Spor salonları ilk günden itibaren virüs ile mücadele çerçevesinde kapılarını kapattı. Ancak internet üzerinden üyelerine hizmet vermeyi sürdürüyor. Formunu korumak için insanların evlerinde spor yapmayı sürdürmeleri gerekir. Şimdiye kadar yaptıkları antrenmanın üçte birini yapsalar bile hem kondisyon hem de kilolarında farklılıklar kendisini gösterir” dedi.