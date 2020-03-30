Evde sizi sevdiklerinize bağlayacak en iyi sohbet uygulamaları
Karantina sürecinde evden dışarı çıkaramadığımız için iletişimi de telefon üzerinden sağlamak durumundayız. Bu nedenle sohbet uygulamalarına olan ilgi giderek artıyor. İşte evinizdeyken sağ kolunuz olacak, en iyi anlık mesajlaşma uygulamaları...
WhatsApp, hepimizin yakından tanıdığı ve milyonlarca kullanıcısı bulunan en popüler mesajlaşma uygulaması... Sadece mesajlaşmakla kalmıyor, aynı zamanda sesli mesaj da yollayabiliyor, ya da görüntülü arama yapabiliyorsunuz.
2
Telegram
WhatsApp her çöktüğünde Telegram kullanıcı kazanıyor. WhatsApp'ın erişim sorunu yaşadığı dakikalarda kullanıcılar hızlıca alternatif uygulama ararken, Telegram genelde WhatsApp'ın hemen peşinden anılan bir isim. Telegram'da da WhatsApp'ta yaptığınız pek çok şeyi yapabilme şansınız var.
3
BiP
BiP, Turkcell tarafından geliştirilen ve desteklenen bir yerli mesajlaşma uygulaması... Turkcell abonelerine zaman zaman kotasız kullandırılan uygulama, prensipte bir mesajlaşma uygulamasında aradığınız temel özelliklere sahip.
4
Instagram
Instagram'ı bu listeye koymasak olmazdı. Özellikle de karantina sürecine geçen milyonlarca insanı düşünerek toplu görüntülü görüşme özelliğini aktif hale getiren uygulama ile artık birden fazla kişiyle de görüntülü konuşabiliyorsunuz.
5
Messenger
Facebook'un mesajlaşma platformu olan Messenger, Facebook'ta bulunan arkadaşlarınızla mesajlaşmanızı, görüntülü görüşme yapmanızı ve hatta oyun oynamanıza imkan veren bir uygulama. Telefonu olmayan Facebook arkadaşlarınızla iletişimde olmanın en iyi yolu...
6
Skype
Hiç şüphesiz görüşme uygulaması denildiğinde Skype'sız bir liste düşünülemez. Microsoft'un yıllar önce satın aldığı uygulama, bu iş için biçilmiş kaftan... Her telefonda mutlaka bulundurulmalı...
7
Snapchat
Instagram'da bugün kullandığımız hikaye özelliği başta olmak üzere pek çok özellik, aslında Snapchat'ten esinlenip geliştirildi. Snapchat, Türkiye'de çok kullanılan bir uygulama değil ve kullanıcısı daha çok ABD'de. Ama buna rağmen renkli filtrelerini denemek için mutlaka göz atmanız gereken bir uygulama...
8
Line
Line, Japonya merkezli bir iletişim uygulaması... Diğer pek çok uygulamada olduğu gibi yazışmanızı, sesli aramanızı olanaklı kılan uygulamayı bugün milyonlarca kişi kullanıyor.
9
Viber
WhatsApp'ın bir başka alternatifi de Viber... Kullanıcı kitlesi WhatsApp ve Telegram'la boy ölçüşecek gibi olmasa da, sunduğu hizmete bakıldığında kullanıcılarına sorun yaşatmıyor, yüksek ses kalitesiyle sevdiklerinize ulaşabiliyorsunuz.