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Evdehayat
Haber Giriş: 30 Mart 2020 - 13:11, /

Evde sizi sevdiklerinize bağlayacak en iyi sohbet uygulamaları

Karantina sürecinde evden dışarı çıkaramadığımız için iletişimi de telefon üzerinden sağlamak durumundayız. Bu nedenle sohbet uygulamalarına olan ilgi giderek artıyor. İşte evinizdeyken sağ kolunuz olacak, en iyi anlık mesajlaşma uygulamaları...

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
1WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp, hepimizin yakından tanıdığı ve milyonlarca kullanıcısı bulunan en popüler mesajlaşma uygulaması... Sadece mesajlaşmakla kalmıyor, aynı zamanda sesli mesaj da yollayabiliyor, ya da görüntülü arama yapabiliyorsunuz.

2Telegram

Telegram

WhatsApp her çöktüğünde Telegram kullanıcı kazanıyor. WhatsApp'ın erişim sorunu yaşadığı dakikalarda kullanıcılar hızlıca alternatif uygulama ararken, Telegram genelde WhatsApp'ın hemen peşinden anılan bir isim. Telegram'da da WhatsApp'ta yaptığınız pek çok şeyi yapabilme şansınız var.

3BiP

BiP

BiP, Turkcell tarafından geliştirilen ve desteklenen bir yerli mesajlaşma uygulaması... Turkcell abonelerine zaman zaman kotasız kullandırılan uygulama, prensipte bir mesajlaşma uygulamasında aradığınız temel özelliklere sahip.

4Instagram

Instagram

Instagram'ı bu listeye koymasak olmazdı. Özellikle de karantina sürecine geçen milyonlarca insanı düşünerek toplu görüntülü görüşme özelliğini aktif hale getiren uygulama ile artık birden fazla kişiyle de görüntülü konuşabiliyorsunuz.

5Messenger

Messenger

Facebook'un mesajlaşma platformu olan Messenger, Facebook'ta bulunan arkadaşlarınızla mesajlaşmanızı, görüntülü görüşme yapmanızı ve hatta oyun oynamanıza imkan veren bir uygulama. Telefonu olmayan Facebook arkadaşlarınızla iletişimde olmanın en iyi yolu...

6Skype

Skype

Hiç şüphesiz görüşme uygulaması denildiğinde Skype'sız bir liste düşünülemez. Microsoft'un yıllar önce satın aldığı uygulama, bu iş için biçilmiş kaftan... Her telefonda mutlaka bulundurulmalı...

7Snapchat

Snapchat

Instagram'da bugün kullandığımız hikaye özelliği başta olmak üzere pek çok özellik, aslında Snapchat'ten esinlenip geliştirildi. Snapchat, Türkiye'de çok kullanılan bir uygulama değil ve kullanıcısı daha çok ABD'de. Ama buna rağmen renkli filtrelerini denemek için mutlaka göz atmanız gereken bir uygulama...

8Line

Line

Line, Japonya merkezli bir iletişim uygulaması... Diğer pek çok uygulamada olduğu gibi yazışmanızı, sesli aramanızı olanaklı kılan uygulamayı bugün milyonlarca kişi kullanıyor.

9Viber

Viber

WhatsApp'ın bir başka alternatifi de Viber... Kullanıcı kitlesi WhatsApp ve Telegram'la boy ölçüşecek gibi olmasa da, sunduğu hizmete bakıldığında kullanıcılarına sorun yaşatmıyor, yüksek ses kalitesiyle sevdiklerinize ulaşabiliyorsunuz.

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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