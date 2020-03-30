Evde sizi sevdiklerinize bağlayacak en iyi sohbet uygulamaları

Snapchat Instagram'da bugün kullandığımız hikaye özelliği başta olmak üzere pek çok özellik, aslında Snapchat'ten esinlenip geliştirildi. Snapchat, Türkiye'de çok kullanılan bir uygulama değil ve kullanıcısı daha çok ABD'de. Ama buna rağmen renkli filtrelerini denemek için mutlaka göz atmanız gereken bir uygulama...