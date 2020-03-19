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Haber Giriş: 19 Mart 2020 - 16:55, /

Evde sıkılanlar için... Zamanın nasıl geçtiğini unutacaksınız

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm zamanımızı evde geçiriyoruz. Bu sebepten pek çok kişi keyifli vakit geçirmek için farklı alternatif arayışı içinde. Amazon.com.tr'de oldukça uygun fiyata satılan ve hem çocuklara hem de yetişkinlere hitap eden oyunlar, evde zamanınızın hızlı ve eğlenceli geçmesine yardımcı olacak.

Bu bir ilandır.

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Evde olduğunuz dönemlerde bir şeylerle ilgilenememek can sıkıcı olabilir. Fakat, çeşitli oyunlarla keyifli vakit geçirirken zaman da hızlı geçer. İşte, güzel zaman geçirmenizi sağlayacak oyun önerileri...

2Hasbro Jenga

Hasbro Jenga

Ürünü uygun fiyata satın almak için tıklayın
3Hasbro Monopoly

Hasbro Monopoly

Ürünü uygun fiyata satın almak için tıklayın
4Hasbro Monopoly Dijital Bankacılık

Hasbro Monopoly Dijital Bankacılık

Ürünü uygun fiyata satın almak için tıklayın
5Art Puzzle 4452 1000 Puzzle Kaplumbaga Terbiyecisi

Art Puzzle 4452 1000 Puzzle Kaplumbaga Terbiyecisi

Ürünü uygun fiyata satın almak için tıklayın
6Scrabble - Mattel Y9611 Kelime Oyunu

Scrabble - Mattel Y9611 Kelime Oyunu

Ürünü uygun fiyata satın almak için tıklayın
7Hasbro Tabu

Hasbro Tabu

Ürünü uygun fiyata satın almak için tıklayın
8
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