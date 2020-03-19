Etkinlikler Haber Giriş: 19 Mart 2020 - 16:55 , / 19 Mart 2020 - 17:02

Evde sıkılanlar için... Zamanın nasıl geçtiğini unutacaksınız

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm zamanımızı evde geçiriyoruz. Bu sebepten pek çok kişi keyifli vakit geçirmek için farklı alternatif arayışı içinde. Amazon.com.tr'de oldukça uygun fiyata satılan ve hem çocuklara hem de yetişkinlere hitap eden oyunlar, evde zamanınızın hızlı ve eğlenceli geçmesine yardımcı olacak.



Bu bir ilandır.