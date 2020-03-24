Evde sağlıklı yaşam için en iyi 10 uygulama

Carrot Fit Sağlıklı yaşamda motivasyon çok önemli bir faktör. Bunun farkında oln Carrot Fit, diğer uygulamalardan farklı bir şey yapıyor ve verilen hedeflere ulaşılmadığında size 'iğneleyen' sözler sarf ediyor. Kilo vermeyi başaramadığınız durumlarda ya bu uygulamayı hiç açmayacaksınız, ya da bu sözleri görmemek için daha çok çalışacaksınız, ortası yok!