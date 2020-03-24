Evde sağlıklı yaşam için en iyi 10 uygulama

Salgın nedeniyle eve kapandığımız bugünlerde sağlığımıza eskisinden de daha fazla dikkat etmek durumundayız. Bu anlamda bize destek olabilecek pek çok sağlık uygulaması bulunuyor. İşte mutlaka telefonunuzda bulundurmanız gereken en iyi 10 sağlık uygulaması...
Sağlıklı yaşamda motivasyon çok önemli bir faktör. Bunun farkında oln Carrot Fit, diğer uygulamalardan farklı bir şey yapıyor ve verilen hedeflere ulaşılmadığında size 'iğneleyen' sözler sarf ediyor. Kilo vermeyi başaramadığınız durumlarda ya bu uygulamayı hiç açmayacaksınız, ya da bu sözleri görmemek için daha çok çalışacaksınız, ortası yok!
2
Lose It!
İsminden de anlaşılacağı üzere size kilo kaybettirmesi uygulamanın birincil amacı. Uygulama, kullanıcıların kendi hedeflerine özel planlar sunarken, diğer yandan kalori hesabı da yapıyor ve gün gün yakılan kaloriyi de hesap ederek formda kalınması amaçlanıyor. Durumunuzu dilerseniz haftalık, aylık ve hatta yıllık olarak karşılaştırabiliyorsunuz.
3
MyFitnessPal
Kilonuzu, yaşınızı, boyunuzu ve günlük aktivitelerinizi uygulamayla paylaşıyorsunuz; MyFitnessPal ise size günlük kalori ihtiyacınızı söyleyerek kilo kontrolünüzü yapmanızı sağlıyor. Yani yediğiniz öğünlerle yaptığınız spor sonrası yakılan kaloriler karşılaştırıldığında formda kalmamak için bir neden kalmıyor.
4
FitWell
Adımsayar özelliğiyle birlikte gelen uygulama, boyunuza ve kilonuza göre yakılması gereken kaloriyi söylüyor ve almanız gereken su miktarını sizle paylaşıyor.
5
Sleep Sounds
Bu uygulama, rahat uyku çekmek isteyenlere yönelik geliştirildi. Uyumadan önce doğa sesi, kuşların cıvıldaması, yağmur sesi gibi sesleri dinleterek, uygulama sizin daha rahat bir şekilde uyumanızı sağlıyor. Sessiz bir ortamda uyumakta sıkıntı yaşıyorsanız, bu uygulamaya şans verebilirsiniz.
6
Pedometre
Uygulama, adımlarınızı saymak için yerleşik sensörü kullanıyor. GPS izleme olmadığından pilden büyük ölçüde tasarruf edebiliyorsunuz. Ayrıca yakılan kalorilerinizi, yürüme uzaklığını ve süresini de takip ediyor.
7
Nike Training Club
Uygulama, kuvvet ve dayanıklılıktan hareket kabiliyeti ve yogaya kadar tüm vücudu çalıştıran 185'tan fazla ücretsiz antrenman sunuyor ve evde kendi başınıza da bu hareketleri yapabilirsiniz.
8
Meditopia
Uygulama, uykuya dalmanızı kolaylaştırmayı ve bünyeyi rahatlatmayı öngörüyor. Günlük koşturmaca içinde kendinizi dinlemenizi sağlayan Meditopia, dünya genelinde de kullanıcılardan ilgi gören bir uygulama.
9
WaterMinder
Bu uygulama ile ne kadar su içtiğinizi izleyin ve saat kadranındaki görsel bir anımsatıcı sayesinde kişisel hedeflerinize ulaşın...
10
Medisafe
Uygulama, ilaçlarınızı zamanında almanızı hatırlamanızı sağlarken, diğer yandan ilaçlar arasında zararlı bir etkileşim olup olmadığını kontrol ediyor.