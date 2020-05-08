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Oyun Ve Aktiviteler
Görseller Montessori Eğitmeni Canan Yelken'e aittir.
Haber Giriş: 08 Mayıs 2020 - 11:27,

Evde oyuncaklı sabun nasıl yapılır?

Montessori Eğitmeni Canan Yelken, çocuklara el yıkamayı sevdirecek oyuncaklı sabun yapımının aşamalarını detaylarıyla anlattı.

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Montessori Eğitmeni Canan Yelken, çocuklara el yıkamayı sevdirecek oyuncaklı sabun yapımının aşamalarını detaylarıyla anlattı.

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Koronavirüs nedeniyle sanıyorum son günlerde hayatımızda hiç olmadığı kadar el yıkamışızdır. Çocuklarımız da ister istemez etkilendi bu süreçten ve maalesef artık oğlum el yıkamaktan bıktı. Ben de çözümü onun ilgisini çekecek renkli ve oyuncaklı sabunlar yapmakta buldum. Gerçekten kurtarıcım oldu bu sabunlar, artık ben söylemeden koşarak gidip ellerini yıkıyor.

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Siz de evde birbirinden sevimli ve mis gibi kokan sabunlar yapabilirsiniz. Hem çocuklar için eğlenceli hem de sizin için keyifli bir hobi olacaktır.

4Gerekli malzemeler şöyle
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Gerekli malzemeler şöyle

Şeffaf sabun bazı (içindeki oyuncakların görünebilmesi için şeffaf olması gerekiyor)
Sabun boyası ya da çok az gıda boyası
İstediğiniz güzel kokulu çicek yağı (yasemin, lavanta gibi)
Sabunların içinden kolay çıkabileceği mümkünse silikon kalıplar
Kolonya ve çocuğunuzun ilgisini çekebilecek minyatür oyuncaklar

5Yapılışı
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Yapılışı

Kullanacağımız kadar şeffaf sabun bazını küçük küpler halinde doğruyoruz.
Ben yarım kilodan biraz fazla kullandım (Yapacağınız kalıpların ölçülerine göre kaç adet çıkacağı değişir)
Daha sonra doğradığımız sabunları ya mikrodalgada ya da ocakta benmari usulü eritiyoruz.
İçine birkaç damla çiçek yağı ekleyip karıştırıyoruz.
Eğer tek renk yapacaksanız boyasını da hemen ekleyip kalıplara dökebilirsiniz.
Benim gibi farklı renkler uygulamak isterseniz erimiş sabunu kalıplara döktükten sonra 1 damla kadar boya ekleyip hemen karıştırıp oyuncakları içine atabilirsiniz.
Sabunlarımızda kabarcıklar olmaması için üzerlerine sprey şişeyle biraz kolonya sıkıyoruz ve donmasını bekliyoruz.
2-3 saat sonra sabunlarımız kalıplardan çıkmaya hazır hale geliyor.

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Püf noktası: Sabunu erittikten sonra çok hızlı hareket etmek gerekiyor yoksa çok çabuk katılaşıyor.
Bu işlemler sırasında sabun çok sıcak olduğu için küçük çocuklarımızı uzak tutarsak, istenmeyen kazalardan da korunmuş oluruz.
Hem yapması keyifli hem de çocuklarımıza el yıkamayı sevdirecek rengarenk oyuncaklı sabunlarımız hazır! Mutlu ve sağlıklı günler…

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