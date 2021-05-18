Evde otururken yapılacak işler diye arattı... Müteahhit olarak çalışıyordu! Hayatı bir anda değişti

31 yaşındaki müteahhit Madolline Gourley işini bırakıp evden yapabileceği işlere odaklandı. Genç kadın bulduğu işle hem lüks bir yaşam sürüyor hem de dünyayı geziyor... Madolline Gourley, 31 yaşında ve Avustralya’nın Brisbane kentinde çalışıyordu. Gourley'nin işi müteahhitlikti. Ancak genç kadının hayatı 2017 yılında değişti. Evde otururken yapılacak işler karşısına çıkınca birden çok etkilendi. 2017 yılında hemen harekete geçen genç kadın, web sitelerinden birine kaydoldu ve kedi bakıcılığı işi için iş aramaya başladı. Gourley, Ücretsiz konaklama sunan evcil hayvan sahipleri için evde oturarak konaklama ve güzel mülklerde büyük miktarlarda tasarruf edebileceğini fark ettiğini söyledi.Evcil hayvan bakıcılığı yurtdışında yaygın bir iş kolu olmasına karşın ev sahipleri ücretsiz konaklama sunsa da herhangi bir ücret ödemiyor. Madolline Gourley ardından San Francisco’da bir bakıcı arandığını gördü. Sahipleri Noel’de tatile gidecek olan kedi için bakıcı aranıyordu. Gourley, ilana başvurdu ve bir anda kendini ABD'de buldu. Madolline ilanı veren kişilerle Skype üzerinden bir görüşme yaptı ve işe kabul edildi.Unilad ile yaptığı konuşmada, bir gece ile altı ay arasında değişen konaklamalarda 30.000 Avustralya Doları kadar tasarruf sağladığını söyledi.Madolline, ilk deneyiminden bu yana ABD’de New York, Boston, Seattle, Santa Fe ve Cincinnati’nin yanı sıra Avustralya’da Tazmanya, Darwin ve Sidney’deki evlerde kedi bakıcılığı yaptı.Ancak corona virüsü salgınının yayılmasıyla birlikte, ülkesine döndü ve ülkesindeki ilanlara başvurmaya başladı.Madolline, ‘basit’ olduğu için kedilere bakmayı tercih ettiğini, bu şekilde kaldığı bölgeyi keşfetmek için çok daha fazla boş zamanı olduğunu söylüyor.Madolline, dünyanın en lüks mülklerinden bazılarında kaldığını ifade ediyor. Genç kadın başka türlü bunu karşılayamayacağını bildiğini de dile getiriyor. Madolline evleri şöyle anlatıyor: Kaldığım evlerden biri, Boulder dağlarında, küçük bir arazi üzerindeydi. Mimari olarak tasarlanmıştı ve masraftan kaçınmayan evlerden biriydi. Duş suları bile filtrelemişti.İşi için para almadığını söylerken, orada geçirdiği zamanın çoğunun kediyi beslemek ve çöp kovasını değiştirmek dışında pek bir şey yapmasını gerektirmediğini belirtti.Genç kadın, bir mülkün gecelik 5 bin sterlinden fazlaya mal olduğunu ve bedava kaldığını söyledi.Hayvanlara bakıcılık yapmasa seyahatlerinin 16 bin sterline daha pahalıya mal olacağını söyledi.Genç kadın aynı zamanda işle ilgili uyarıda da bulundu: Daha önce o hayvana hiç bakmadıysanız, kalacak ücretsiz bir yer karşılığında hizmet sunmanın doğru olduğunu düşünmüyorum.Çoğu zaman insanlar evde evcil hayvan bakımı istedikleri için sizi arıyorlar. Yatılı bir hizmetçi değil.Salgın nedeniyle Avustralya'da sıkışıp kalmasına rağmen, seyahate izin verildiğinde bundan sonra Yeni Zelanda, Singapur ve Japonya'ya gitmeyi planladığını söyledi.