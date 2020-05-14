Evde kolayca hazırlayabileceğiniz 5 maske tarifi

Açık hava ile temas edilmemesi, sürekli kapalı ortamlarda olmamız, ciltte yağ ve nem dengesinin bozulmasına sebep olur. Ciltte matlık, yağlanma, nem kayıpları olabilir. Bunlarla mücadelede beslenme düzeni çok önemlidir. Beslenme aynı zamanda bağışıklığımız, cilt ve beden sağlığımız için de önemlidir. Bu arada uyku düzenimize dikkat etmek, stresle mücadele etmek, bu zorlu süreçlerden geçerken hem bağışıklığımıza, hem ruh sağlığımıza, hem de beden ve cilt sağlığımıza fayda sağlayacaktır.



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