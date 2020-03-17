Evde keyifle vakit geçirtecek müthiş oyunlar

Monster Hunter: World Monster Hunter World, hikayesi ile kısaca iki farklı kıtaya ayrılan kurgusal bir dünyada geçiyor. Eski ve yeni Dünya olarak adlandırılan bu dünyada, bizler eski dünyadan yeni dünyaya yelken açan bir avcıyız. İşimiz, yaratık avlamak ve bilgi toplamak. İrili ufaklı yüzlerce farklı yaratığın olduğu dünyamızda bazı yaratıklar nedeni bilinmeyen şekilde her on yıl da bir yeni kıta da toplanıyor. Hikayedeki amacımız ise bunun neden olduğunu bulmak.