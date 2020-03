Evde keyifle vakit geçirtecek müthiş oyunlar

Warframe Warframe, uzaylı robot karışımı savaş zırhlarıyla savaş verdiğimiz bir RPG türü oyun, üstelik ücretsiz de... Oyunda 4 ana hikaye görevi var. Hepsini bir +350 saat verirseniz ulaşıp bitirebilirsiniz. Bunlar sırasıyla Natah, Second Dream, The War Within ve The Sacrifice. Yani uzun saatler ekranın başına hapsolmaya hazır olun.