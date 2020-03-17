Evde keyifle vakit geçirtecek müthiş oyunlar

Koronavirüs salgını nedeniyle insanların eve kapanmasının ardından film ve dizi izleyenlerin sayısındaki artışa ek olarak oyun oynayan kitle de sayıca artmaya başladı. Oyun platformu Steam'in anlık 20 milyon oyuncuya ulaşarak rekor kırması da dikkat çekti. İşte oyuncuları ekran başına hapsedecek o müthiş oyunlar...
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1
Virüs salgını nedeniyle evinden çıkamayan, soluğu oyun oynarken alıyor. Peki şu günlerde en çok hangi oyunlar oynanıyor?
2
Counter-Strike: Global Offensive
Dünyanın en popüler oyunlarından biri olan ve kısaca CS:GO olarak da bilinen Counter-Strike: Global Offensive, anlık 1 milyonu aşkın oyuncusuyla rekor üstüne rekor kıran bir oyun. Klasik Counter Strike serisinde olduğu gibi hedef teröristler...
3
Dota 2
Ücretsiz bir MOBA oyunu olan Dota 2'de esas amaç; iki tarafın birbirinin “Ancient” olarak adlandırılan ana binalarını yok etmektir. İki tarafın oyuncuları aynı kahraman(hero) listesinden oyun boyunca onları temsil edecek olan kahramanlarını seçerler. Aynı oyunda aynı kahramandan sadece bir tane olabilir.
4
PUBG
Son yılların tartışmasız en iddialı oyunlarından biri olan PUBG, gördüğü büyük ilgi nedeniyle PC'lerden sonra PlayStation ve Xbox'lara gelmiş, sonrasında ise telefonlardan oynanabilen PUBG Mobile ile de büyük ilgi görmüştü. Oyunda 100'e yakın oyuncu rotası belirlenmiş bir uçağın içinde oyuna başlarlar. İstedikleri zaman uçaktan atlarlar ve paraşütleriyle adanın herhangi bir konumuna inerler ve mücadele başlar.
5
Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
Rainbow Six: Siege, Ubisoft Montreal tarafından geliştirilen ve Ubisoft tarafından yayımlanan birinci şahıs nişancı türünde bir video oyunu. Oyun öylesine büyük bir ilgi gördü ki, IGN tarafından E3 2014 oyun fuarının en iyi oyunu seçilmişti.
6
GTA V
Satış sunulalı yıllar geçti; ancak gördüğü ilgi hiç azalmadı. Halen yüz binlerce oyuncunun akın ettiği oyun, internet üzerinden oynanabildiğinden oyunculara birçok olanak sunuyor. Oyunun senaryosu da hayli başarılı. Hiç oynamadıysanız kesinlikle şans vermelisiniz.
7
World of Warcraft
Blizzard'ın Warcraft III serisi sonrasında açtığı bu devasa dünya her geçen yıl biraz daha büyüdü. Baştan uyarıyoruz: Bu dünyaya bir kez girdiğinizde çıkması çok ama çok zor. Çünkü öylesine büyük bir evren sunuyor ki, oyunu bitirmek için yıllarını verenler var!
8
ARK: Survival Evolved
Dinozoru evcilleştirmeyi hiç düşünmüş müydünüz? Dinozor eğitimi oyundaki en önemli şeylerden birisi. Oyunda yer alan yüzün üzerinde ki dinozorun çok büyük bir kısmını eğitebiliyor, üzerine binebiliyoruz. Dinozor evcilleştirirken dinozor ne kadar az hasar alırsa o kadar iyi. İlginç bir oyun sizi bekliyor...
9
Destiny 2
İlk kez 2014 yılında karşımıza çıkan Destiny 2, ilki gibi aynı oyunun temelleri üzerine kurulan tamamen farklı bir yapım. Yine ırklar, Güneş Sistemi, düşmanlar ve gardiyanlar olduğu yerde durmasına rağmen, bu kez ilk oyunla yapılan hatalar büyük ölçüde gideriliyor. Ana hikaye modu ile iddialı olan yapım, çok eleştirilen yönlerine eğiliyor ve çok daha iyi görseller ve 4K desteği ile geri dönüyor.
10
Team Fortress 2
Team Fortress 2, Valve tarafından üretilmiş bir oyun. Oynaması ücretsiz ve sadece online olarak oynanabiliyor. Kırmızı ve Mavi olmak üzere iki takım bulunuyor ve siz birini seçiyorsunuz. Takımların arasındaki fark sadece renklerden ibaret. Oyun içindeki karakterler her iki takımda da aynı özellikleri taşıyor ve bu renk arasında amansız mücadele başlıyor.
11
Monster Hunter: World
Monster Hunter World, hikayesi ile kısaca iki farklı kıtaya ayrılan kurgusal bir dünyada geçiyor. Eski ve yeni Dünya olarak adlandırılan bu dünyada, bizler eski dünyadan yeni dünyaya yelken açan bir avcıyız. İşimiz, yaratık avlamak ve bilgi toplamak. İrili ufaklı yüzlerce farklı yaratığın olduğu dünyamızda bazı yaratıklar nedeni bilinmeyen şekilde her on yıl da bir yeni kıta da toplanıyor. Hikayedeki amacımız ise bunun neden olduğunu bulmak.
12
Warframe
Warframe, uzaylı robot karışımı savaş zırhlarıyla savaş verdiğimiz bir RPG türü oyun, üstelik ücretsiz de... Oyunda 4 ana hikaye görevi var. Hepsini bir +350 saat verirseniz ulaşıp bitirebilirsiniz. Bunlar sırasıyla Natah, Second Dream, The War Within ve The Sacrifice. Yani uzun saatler ekranın başına hapsolmaya hazır olun.
13
Warcraft III: Reforged
Blizzard'ın şüphesiz bugüne dek piyasaya çıkardığı en iyi oyunlardan biri Warcraft III serisiydi. Öyle büyük ilgi gördü ki, yıllar sonra şirket Reforged adında yeni yüzüyle aynı oyunu tekrar satışa sundu. Bu kez grafikler çok daha iyi ve oyuncuları yıllar öncesine götürmeye niyetli görünüyor.
14
Red Dead Redemption 2
Red Dead Redemption 2 (RDR2), içinde kaybolmak için son derece kolay, çünkü sizlere şaşırtıcı derecede etkileyici bir dünya sunuyor. At sürmek, vahşi batı hayatını hissetmek dışında manzaranın etkileyiciliği, sizi öldürmeye istekli hayvanlar, hırsızlar oyunda bolca mevcut. Red Dead Redemption 2’de yapabileceğiniz o kadar çok şey bulunuyor ki, hikayeyi devam etmeden de eğlenebilir ve atmosferin tadını çıkartabilirsiniz. O halde 8 yıl sonra gelen Red Dead Redemption 2 ile vahşi batı hayatına kaldığımız yerden devam edelim…
15
Apex Legends
Hayatımıza yeni yeni giren Apex Legends, bir anda o kadar popüler oldu ki, Battle Royale türünün önemli oyunlarını adeta gölgede bıraktı. Yayınlandığı ilk gün itibariyle 1 milyon oyuncuya ulaşan ücretsiz Battle Royale oyunu Apex Legends, bir haftanın sonunda 10 milyon oyuncu ve 1 milyonu aşan anlık oyuncu sayısına ulaştı.