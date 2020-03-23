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Teknoloji
Selim ÖZTÜRK / selimozturk@hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 22 Mart 2020 - 21:15, /

Evde kalanlar telefonlarına sarıldı! Milyonlar bu uygulamaları indiriyor

Koronavirüs nedeniyle milyonlarca insanın evine kapanmasıyla telefonların önemi daha da arttı. İşte telefonları kasıp kavuran dünyanın en çok indirilen o uygulamaları...

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Dünyayı çepeçevre saran ve son olarak Türkiye'de de etkisini gösteren koronavirüs salgını, herkesi eve kapattı, telefonu eline alan bakan hangi uygulamaları indiriyor. Korona virüsün yayılımını takip canlı haritadan takip etmek isteyenler onlarca farklı uygulamayı telefonuna indiriyor. Peki telefonlara en çok ne indiriliyor, kullanıyor?

2WhatsApp

WhatsApp

Hiç tartışmasız telefonların en popüler uygulaması olan WhatsApp, bugün için düne göre çok daha büyük bir öneme sahip. Kullanıcılar evlerinden çıkamadıkları için sevdikleriyle görüntülü veya sesli görüşmeyi WhatsApp'tan yapmayı tercih ediyor.

3Skype

Skype

Skype ise bir diğer popüler uygulama. Kullanıcılar Skype ile görüntülü görüşme yapabiliyor ve internetin olduğu her yerde yüksek ses kalitesi sunuyor.

4Covid 19

Covid 19

Koronavirüs salgınının son durumunu harita üzerinden görmek isteyen kullanıcılar, telefonlarına Covid 19 araması yaparak uygulama indiriyor. Ancak uygulama indirmeden de hurriyet.com.tr/koronavirus adresi üzerinden harita ile virüs salgınının son durumu öğrenebiliyorsunuz.

Koronavirüs salgınının son durumunu haritada görmek için tıklayın
5Teams

Teams

Microsoft'un iş dünyasında yoğun bir şekilde kullanılan uygulaması Teams, kullanıcıların iş süreçlerini internet üzerinden daha rahat bir şekilde götürebilmesini sağlıyor. İletişimi yazılı veya görüntülü yapabiliyorsunuz ve telefon ile bilgisayardan kullanabilmek mümkün.

6Hangouts

Hangouts

Hangouts ile hem yazarak görüşebiliyor, hem de (aynı anda 10 kişiye kadar) video konferans yapabiliyorsunuz. Ayrıca arkadaşlarınızla birbirinize fotoğraf göndermek, yaptığınız video görüşmesini aynı anda kaydedip, daha sonra Youtube’dan yayınlamak da mümkün.

7FaceTime

FaceTime

iPhone'larda yüklü olarak gelen bu uygulama, kullanıcıların telefon eder gibi görüntü arama yapabilmesini sağlıyor. 30'dan fazla kişinin aynı anda bağlanabildiği düşünüldüğünde toplu görüşmeleri FaceTime ile yapmamak için hiçbir sebep yok.

8WaterMinder

WaterMinder

Bu uygulama ile ne kadar su içtiğinizi izleyin ve saat kadranındaki görsel bir anımsatıcı sayesinde kişisel hedeflerinize ulaşın...

9Medisafe

Medisafe

Uygulama, ilaçlarınızı zamanında almanızı hatırlamanızı sağlarken, diğer yandan ilaçlar arasında zararlı bir etkileşim olup olmadığını kontrol ediyor.

10Lose it

Lose it!

Lose it! uygulaması, inatçı kilolarından kurtulmak isteyenlere yönelik bir sağlık uygulaması... Lose it!, sağlıklı beslenmenize ve kilo vermenize yardımcı oluken, kalori ve beslenme takibi de yapabiliyor.

11Snapchat

Snapchat

Instagram'ın pek çok özelliğinin esin kaynağı olan Snapchat, dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından biri. Öyle ki, karantina sürecinde yer yer uygulamaya olan yoğun nedeniyle uygulamanın çöktüğü dahi oluyor.

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13Teamviewer

Teamviewer

İş yerinizdeki bilgisayarınıza uzaktan erişmek istiyorsanız bu alanda oldukça popüler olan Teamviewer'ı deneyebilirsiniz. Telefonunuzdan da uygulamayı indirerek bilgisayara erişebilmeniz mümkün.

14Runtastic

Runtastic

Runtastic, aynı zamanda size verdiği istatistiklerle birlikte gelişiminizi ve yaptıklarınızı izleyebilme özelliğini içerisinde barındırıyor. 25 milyon mobil, 10 milyon aktif kullanıcısı bulunan Runtastic'in farklı aktiviteler için farklı uygulamaları da bulunuyor. Örneğin bisiklet kullanıcıları, kış sporcuları, egzersiz yapanlar kendilerine uygun uygulamaları indirebiliyor ya da sadece koşu veya yürüyüş odaklı uygulamaları tercih edip, aktivitelerini takip edebiliyorlar.

15Spotify

Spotify

200 milyonu aşkın kullanıcıya sahip olan Spotify ile kullanıcılar geniş bir müzik arşivinden dilediği şarkıyı seçip dinliyor. İnternetin olmadığı durumlar için de ilgili şarkıları telefonunuza kaydedip yine dinleyebiliyorsunuz.

16Apple Music

Apple Music

Apple'ın iPhone'lar dışında Android cihazlara da yüklenebilen dev müzik platformu Apple Music de Spotify gibi geniş bir müzik arşivinden faydalanmanızı sağlıyor.

17Adobe Lightroom

Adobe Lightroom

Aylık bir ücret karşılığında kullanılabilen Adobe Lightroom, fotoğraflara ince dokunuşlar yapmanızı ve kendi sanatınızı konuşturmanızı sağlıyor.

18Snapseed

Snapseed

Fotoğraf uygulamalarına ücret ödemek istemiyorsanız Google'ın geliştirdiği Snapseed'e göz atabilirsiniz. Fotoğraflar konusunda fazlasıyla detaya girebilmenizi sağlayan uygulamayı tam olarak öğrenebilmek için günlerce üzerinde çalışmanız gerekiyor.

19BiP

BiP

Ücretsiz olarak telefonlara indirilebilen ve Turkcell'in geliştirdiği BiP, WhatsApp gibi bir mesajlaşma uygulaması. WhatsApp için alternatif arıyorsanız BiP'i ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.

20LastPass

LastPass

Bir sürü hesabınız var ve şifrelerinizi hatırlamak konusunda da çok kötüsünüz. Üzülmeyin... LastPass şifreleri sizin yerinize oluşturup size hatırlatan bir şifre programı. Ücretsiz pek çok alternatifi de mevcut.

21Speedtest

Speedtest

Evinizde internet hızından memnun değil misiniz? Operatörünüzün vaad ettiği hızın gerçekte ne kadarını alabiliyorsunuz? Speedtest uygulaması, anlık olarak download/upload hızlarınızı size gösterebilen bir uygulama.

22Dropbox

Dropbox

Evden çalışırken iş arkadaşlarınıza büyük boyutlu dosyalar göndermeniz gerektiğinde bunu internet üzerinden yapmanız gerekecek. Dropbox başta olmak üzere Wetransfer, Google Drive, OneDrive gibi platformlar kullanıcıların belirli bir kapasiteye kadar ücretsiz olarak dosya yükleyebilmesini ve arkadaşlarıyla paylaşabilmesini sağlıyor.

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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