Evde kalanlar telefonlarına sarıldı! Milyonlar bu uygulamaları indiriyor

Dünyayı çepeçevre saran ve son olarak Türkiye'de de etkisini gösteren koronavirüs salgını, herkesi eve kapattı, telefonu eline alan bakan hangi uygulamaları indiriyor. Korona virüsün yayılımını takip canlı haritadan takip etmek isteyenler onlarca farklı uygulamayı telefonuna indiriyor. Peki telefonlara en çok ne indiriliyor, kullanıyor?
2
WhatsApp
Hiç tartışmasız telefonların en popüler uygulaması olan WhatsApp, bugün için düne göre çok daha büyük bir öneme sahip. Kullanıcılar evlerinden çıkamadıkları için sevdikleriyle görüntülü veya sesli görüşmeyi WhatsApp'tan yapmayı tercih ediyor.
3
Skype
Skype ise bir diğer popüler uygulama. Kullanıcılar Skype ile görüntülü görüşme yapabiliyor ve internetin olduğu her yerde yüksek ses kalitesi sunuyor.
4
Covid 19
Koronavirüs salgınının son durumunu harita üzerinden görmek isteyen kullanıcılar, telefonlarına Covid 19 araması yaparak uygulama indiriyor. Ancak uygulama indirmeden de hurriyet.com.tr/koronavirus adresi üzerinden harita ile virüs salgınının son durumu öğrenebiliyorsunuz.
Microsoft'un iş dünyasında yoğun bir şekilde kullanılan uygulaması Teams, kullanıcıların iş süreçlerini internet üzerinden daha rahat bir şekilde götürebilmesini sağlıyor. İletişimi yazılı veya görüntülü yapabiliyorsunuz ve telefon ile bilgisayardan kullanabilmek mümkün.
6
Hangouts
Hangouts ile hem yazarak görüşebiliyor, hem de (aynı anda 10 kişiye kadar) video konferans yapabiliyorsunuz. Ayrıca arkadaşlarınızla birbirinize fotoğraf göndermek, yaptığınız video görüşmesini aynı anda kaydedip, daha sonra Youtube’dan yayınlamak da mümkün.
7
FaceTime
iPhone'larda yüklü olarak gelen bu uygulama, kullanıcıların telefon eder gibi görüntü arama yapabilmesini sağlıyor. 30'dan fazla kişinin aynı anda bağlanabildiği düşünüldüğünde toplu görüşmeleri FaceTime ile yapmamak için hiçbir sebep yok.
8
WaterMinder
Bu uygulama ile ne kadar su içtiğinizi izleyin ve saat kadranındaki görsel bir anımsatıcı sayesinde kişisel hedeflerinize ulaşın...
9
Medisafe
Uygulama, ilaçlarınızı zamanında almanızı hatırlamanızı sağlarken, diğer yandan ilaçlar arasında zararlı bir etkileşim olup olmadığını kontrol ediyor.
10
Lose it!
Lose it! uygulaması, inatçı kilolarından kurtulmak isteyenlere yönelik bir sağlık uygulaması... Lose it!, sağlıklı beslenmenize ve kilo vermenize yardımcı oluken, kalori ve beslenme takibi de yapabiliyor.
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Snapchat
Instagram'ın pek çok özelliğinin esin kaynağı olan Snapchat, dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından biri. Öyle ki, karantina sürecinde yer yer uygulamaya olan yoğun nedeniyle uygulamanın çöktüğü dahi oluyor.
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13
Teamviewer
İş yerinizdeki bilgisayarınıza uzaktan erişmek istiyorsanız bu alanda oldukça popüler olan Teamviewer'ı deneyebilirsiniz. Telefonunuzdan da uygulamayı indirerek bilgisayara erişebilmeniz mümkün.
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Runtastic
Runtastic, aynı zamanda size verdiği istatistiklerle birlikte gelişiminizi ve yaptıklarınızı izleyebilme özelliğini içerisinde barındırıyor. 25 milyon mobil, 10 milyon aktif kullanıcısı bulunan Runtastic'in farklı aktiviteler için farklı uygulamaları da bulunuyor. Örneğin bisiklet kullanıcıları, kış sporcuları, egzersiz yapanlar kendilerine uygun uygulamaları indirebiliyor ya da sadece koşu veya yürüyüş odaklı uygulamaları tercih edip, aktivitelerini takip edebiliyorlar.
15
Spotify
200 milyonu aşkın kullanıcıya sahip olan Spotify ile kullanıcılar geniş bir müzik arşivinden dilediği şarkıyı seçip dinliyor. İnternetin olmadığı durumlar için de ilgili şarkıları telefonunuza kaydedip yine dinleyebiliyorsunuz.
16
Apple Music
Apple'ın iPhone'lar dışında Android cihazlara da yüklenebilen dev müzik platformu Apple Music de Spotify gibi geniş bir müzik arşivinden faydalanmanızı sağlıyor.
17
Adobe Lightroom
Aylık bir ücret karşılığında kullanılabilen Adobe Lightroom, fotoğraflara ince dokunuşlar yapmanızı ve kendi sanatınızı konuşturmanızı sağlıyor.
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Snapseed
Fotoğraf uygulamalarına ücret ödemek istemiyorsanız Google'ın geliştirdiği Snapseed'e göz atabilirsiniz. Fotoğraflar konusunda fazlasıyla detaya girebilmenizi sağlayan uygulamayı tam olarak öğrenebilmek için günlerce üzerinde çalışmanız gerekiyor.
19
BiP
Ücretsiz olarak telefonlara indirilebilen ve Turkcell'in geliştirdiği BiP, WhatsApp gibi bir mesajlaşma uygulaması. WhatsApp için alternatif arıyorsanız BiP'i ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.
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LastPass
Bir sürü hesabınız var ve şifrelerinizi hatırlamak konusunda da çok kötüsünüz. Üzülmeyin... LastPass şifreleri sizin yerinize oluşturup size hatırlatan bir şifre programı. Ücretsiz pek çok alternatifi de mevcut.
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Speedtest
Evinizde internet hızından memnun değil misiniz? Operatörünüzün vaad ettiği hızın gerçekte ne kadarını alabiliyorsunuz? Speedtest uygulaması, anlık olarak download/upload hızlarınızı size gösterebilen bir uygulama.
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Dropbox
Evden çalışırken iş arkadaşlarınıza büyük boyutlu dosyalar göndermeniz gerektiğinde bunu internet üzerinden yapmanız gerekecek. Dropbox başta olmak üzere Wetransfer, Google Drive, OneDrive gibi platformlar kullanıcıların belirli bir kapasiteye kadar ücretsiz olarak dosya yükleyebilmesini ve arkadaşlarıyla paylaşabilmesini sağlıyor.