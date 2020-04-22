Evde kalan çocuklara altın öneriler!

Evde sınıf ortamı oluşturulmalı Ailelerin gerekli koşulları nasıl sağlayabileceği ile ilgili plan yapması, sınıf ortamında olduğu gibi günlük rutin oluşturması ve psikolojik olarak da destekleyici olmaları bu sürecin daha rahat atlatılmasını sağlayacaktır. Bu durum kimi aileler için zorlu bir süreç olarak görünse de işin olumlu tarafından bakmak hem kendilerinin psikolojik sağlığı, hem de çocukları için destekleyici olacaktır.