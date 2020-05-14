Evde kaktüs bakımı nasıl olmalı?

Çok uzun yıllar yaşayabilen ve binlerce türe sahip bir bitki familyası olan kaktüs, ev bitkilerinin de en sevilenlerinden. Peki kaktüs evde nasıl bakılır? Evin neresine konmalı? Ne kadar sulanmalı? İşte merak ettiğiniz sorular ve cevapları...
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1
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Kaktüs bakımının en önemli noktası, bitkinin bulunduğu ortamın doğal ortamına yakın olmasıdır. Kaktüs bakımda gün ışığı, odanın sıcaklığı, toprağı ve sulama koşulları çok dikkat edilmesi gereken noktalar.
2
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Kaktüs evde nereye konmalı?
Kaktüsler bol ışığa ihtiyaç duyarlar. Kaktüsünüzü evin güney cephesine, bol güneş alan yerine koymalısınız. Özellikle pencereye yakın yerler kaktüsler için ideal yerlerdir. Ancak kaktüsler güneşi çok sevseler de öğlen güneşine direkt maruz kalmaması gerekiyor.
3
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Ne kadar ve nasıl sulanmalı?
Kaktüslerin ölme nedeni genelde fazla sulanmadan olur. Bu bitkiler suyu pek sevmezler. Kaktüslerin su istedikleri dönem mart-ağustos ayları arasıdır. Bu aylar arasında kaktüslerinizi daha rahat sulayabilirsiniz. Kaktüsünüzün toprağının içi kurumadan tekrar su vermeyin. Sulama yaptığınızda güneşin bol ve havanın da sıcak olmasına dikkat edin ve tek seferde bol su verin.
4
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Kaktüs toprağı nasıl olmalı?
Kaktüsler, kalın kum ve çiçek toprağı karışımında yetiştirildiğinde oldukça güzel büyür. aynı zamanda torf ve pomza karışımı da kullanabilirsiniz. Kaktüsünüzün toprağının kireçli olmaması ve suyu geçirmesi çok önemlidir. Eğer pomza/torf karışımı kullanıyorsanız kaktüse ara sıra suni güre vermeniz gerekir.
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Nasıl çoğaltılır?
Kaktüsünüzün yanında yeni küçük yavruları varsa çoğaltma yapabilirsiniz. Çoğaltma yaparken bir bıçak yardımı ile yavru kaktüsü ayırıp hemen yeni saksısına dikmelisiniz. Kaktüs çoğaltma işlemini yaz aylarında yapmalısınız. Kaktüs çoğaltırken aynı anda en fazla iki yavruyu ayırın. Daha fazlası ana gövdeye zarar verir.