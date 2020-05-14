Evde kaktüs bakımı nasıl olmalı?

Ne kadar ve nasıl sulanmalı? Kaktüslerin ölme nedeni genelde fazla sulanmadan olur. Bu bitkiler suyu pek sevmezler. Kaktüslerin su istedikleri dönem mart-ağustos ayları arasıdır. Bu aylar arasında kaktüslerinizi daha rahat sulayabilirsiniz. Kaktüsünüzün toprağının içi kurumadan tekrar su vermeyin. Sulama yaptığınızda güneşin bol ve havanın da sıcak olmasına dikkat edin ve tek seferde bol su verin.