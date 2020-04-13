Evde filtre kahve demleme yöntemleri

Kahve birçoğumuzun vazgeçilmez içeceği. Peki evde dışarıdan aldıklarımızın yerini aratmayacak lezzette filtre kahve nasıl demlenir?
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1
İşte evde fitre kahve demleme yöntemleri...
2
Kahve makinesi
Evde kahve yapmanın ilk akla gelen yöntemi filtre kahve makinesidir. Kahve makinesinde kahve demlerken yapmanız gereken tek şey makinenin talimatlarını takip etmek. Hazneye su koyun, filtreyi yerleştirin ve çekilmiş kahve çekirdeklerini koyun. Ardından düğmeye basın ve kahveniz demlenmeye başlasın. Ancak evinizde kahve makineniz yoksa filtre kahve demlemek için deneyebileceğiniz birçok alternatif yol var.
3
French press
Makinesiz filtre kahve yapımının en basit yöntemi kesinlikle French press kullanmak. Yapmanız gerekenler ise son derece basit; Öğütülmüş kahveyi french press'e koyun, kaynamış suyu yavaşça kahvenin üzerine dökün, yaklaşık 5 dakika kadar demlenmesini bekleyin ve bastırın. İşte bu kadar!
4
Moka pot
Moka pot, çok eski bir kahve demleme yöntemidir. Özellikle son dönemlerde yeniden popüler oldu. Moka potta demlenen kahve, fltre kahveye göre daha yoğun tat ve kafein içeriyor. Eğer kahvenin tadı size çok sert gelirse biraz su ekleyerek yumuşatabilirsiniz.
Moka pot üç bölümden oluşuyor; en aşağıda su haznesi, ortada kahve haznesi ve en üstte demlenen kahvenin çıktığı hazne. Moka potun en altına su koyun. Orta kısımdaki bölmeye de öğütülmüş kahveyi koyun ve sıkıca kapatın. Ocağın üstüne, kısık ateşte koyun. Kahvenizin yavaş yavaş demlenmeye başladığını, mutfağın mis gibi kahve koktuğunu anında göreceksiniz.
5
Pour over yöntemi
Evde kahve demlemenin bir diğer yolu ise pour over yöntemi. Bu yöntem, tek kişilik kahve demlemek için ideal. İhtiyacınız olan şeyler; kahve filtresi, filtre tutucu ve filtre tutucuya uygun bir kahve demliği.
Kahve filtresini, filtre tutucuya geçirin, filtrenin içine öğütülmüş kahveyi yerleştirin ve kahvenin üzerine yavaşça sıcak suyu ekleyin. 3-4 dakika demlendirdikten sonra kahveniz içmeye hazır.
6
Chemex yöntemi
Chemex yöntemi, pour over yöntemiyle çok benziyor. Aralarındaki tek fark; pour over ile tek kişilik, chemex yöntemi ile 2-3 kişilik kahve demleyebilirsiniz. Chemex yöntemi ile kahve demlemek içinde yukarıdaki adımları takip edebilirsiniz.
7
Aeropress yöntemi
Evde kahve demleöenin bir diğer yolu ise Aeropress yöntemi. Aeropress için damak tadınıza göre kahve oranını ayarlayabileceğiniz gibi standart olarak 1:15 kahve-su oranı kullanabilirsiniz. Yani her bir gram kahve için 15 gram su demek oluyor.
Bir porsiyon aeropress filtre kahve demlemek için 15 gr kahve ve 225 gr su kullanmalısınız. Kullanacağınız suyun sıcaklığı 85-90 derece aralığında olmalıdır. Eğer kahve demlemek için hassas ısıtıcınız yok, normal kettle kullanıyorsanız suyu kaynattıktan sonra 3-4 dakika bekletip bu ısı aralığına getirebilirsiniz.
8
Adım adım Aeropress kahvesi tarifi;
Filtre kağıdını yuvarlak filtre aparatına tam oturacak şekilde koyun. Ardından altına kahve bardağınızı koyun üzerine sıcak su döküp filtre kağıdının kokusundan kurtulun. Bu sayede bardağınızı da ısıtmış olacaksınız.
Filtre kahve için ince öğütülmüş on beş gram kahveyi kahve yatağına dökün. Kahvenin düz hale gelmesi için aleti hafifçe sallayın. Üzerine önce 45 ml su dökün. Suyu döktükten sonra 25-30 saniye kadar bekleyin. Kahveniz göz göz baloncuklar oluşmaya başlayacak.
Bu aşamada kalan suyu yavaş olacak şekilde ve dairesel yönde dökün. Karıştırma çubuğunu kullanarak sağa, sola ve yukarı, aşağı hareketlerle sekiz saniye kadar karıştırın. Aeropress’in itici parçasını üzerine yerleştirin. Daha sonra yavaş bir biçimde bastırın. Ellerinizle dengeli olarak bastırmaya özen gösterin. Demlenen kahvenizi ısıttığınız bardağınızla döküp afiyetle tüketin.