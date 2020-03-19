Evde eğlenceli vakit geçirebileceğiniz keyifli aktiviteler

Birlikte yemek hazırlayın Hep birlikte mutfağa girin ve birbirinden güzel yemekler yapın. Hatta, beraber en sevdiğiniz pastayı yapabilir ya da akşam için en sevdiğiniz yemekleri hazırlayabilirsiniz. Ayrıca, farklı yemek tarifleri denemek de heyecan verici olabilir. Bu tarifleri deneyerek yeni şeyler öğrenmenin yanı sıra akşam için de güzel bir sofra hazırlayabilirsiniz.