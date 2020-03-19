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Etkinlikler
Hürriyet Aile Özel / Fotoğraflar: iStock - Ingimage
Haber Giriş: 19 Mart 2020 - 12:56, /

Evde eğlenceli vakit geçirebileceğiniz keyifli aktiviteler

Koronavirüs nedeniyle sık sık dışarı çıkamadığımız ve sosyalleşmenin kısıtlı bir dönemdeyiz. Evde olduğunuz zamanlar bir şeylerle ilgilenememek can sıkıcı olabilir. Fakat, bu dönemi çeşitli etkinliklerle keyifli hale getirebilirsiniz. Bu yüzden, evdeyken yapabileceğiniz çeşitli aktiviteleri sizin sıraladık.

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Evde olduğunuz dönemlerde bir şeylerle ilgilenememek can sıkıcı olabilir. Fakat, çeşitli etkinliklerle keyifli vakit geçirmek mümkün. İşte, evde güzel zaman geçirmenizi sağlayacak farklı öneriler...

2Kitap okuyun

Kitap okuyun

Bazen yoğun tempo nedeniyle istenilen kitabı okuma imkanı bulunamayabilir. Fakat, evde olunan dönemleri bu şekilde fırsata çevirebilirsiniz. Okumayı planladığınız ama fırsat bulamadığınız kitaplarınıza başlayabilirsiniz. Ayrıca, ilgi duyduğunuz alanlara göre yeni kitaplar da keşfedebilirsiniz.

3Birlikte yemek hazırlayın

Birlikte yemek hazırlayın

Hep birlikte mutfağa girin ve birbirinden güzel yemekler yapın. Hatta, beraber en sevdiğiniz pastayı yapabilir ya da akşam için en sevdiğiniz yemekleri hazırlayabilirsiniz. Ayrıca, farklı yemek tarifleri denemek de heyecan verici olabilir. Bu tarifleri deneyerek yeni şeyler öğrenmenin yanı sıra akşam için de güzel bir sofra hazırlayabilirsiniz.

4Yeni bir bitki yetiştirin

Yeni bir bitki yetiştirin

Rengarenk bitkiler, evimize renk ve farklı bir hava katabilir. Ayrıca, bir bitkinin büyüdüğünü izleyebilmek de ayrı keyifli olabilir.

5Farklı ilgi alanlarını keşfedin

Farklı ilgi alanlarını keşfedin

Merak veya ilgi duyduğunuz bir alanda hobi edinebilirsiniz. Bu şekilde keyifli vakit geçirirken farklı alanları da keşfedebilirsiniz.

6Evinizin bir odasını yeniden düzenleyin

Evinizin bir odasını yeniden düzenleyin

Evinizdeki yaşam alanını ufak dokunuşlarla daha keyifli hale getirebilirsiniz. Ayrıca, kütüphanenizdeki kitapları da tekrar düzenleyebilirsiniz. Hatta, kategorilerine göre sıralayabilirsiniz.

7Meditasyon yapın

Meditasyon yapın

Evde kaldığınız dönem meditasyon yaparak kendinize vakit ayırabilirsiniz. Bu şekilde yoğunluktan uzaklaşarak zihninizi dinlendirebilirsiniz.

8Yeni çıkan filmleri ve dizileri izleyin

Yeni çıkan filmleri ve dizileri izleyin

Yeni çıkan veya daha önce izlemek isteyip de fırsat bulamadığınız film veya dizileri izleyebilirsiniz. Hatta, ailenizle birlikte eğlenceli bir film seçip keyfini çıkarabilirsiniz.

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