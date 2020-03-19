Hürriyet Aile Özel / Fotoğraflar: iStock - Ingimage
Haber Giriş: 19 Mart 2020 - 12:56,/
Evde eğlenceli vakit geçirebileceğiniz keyifli aktiviteler
Koronavirüs nedeniyle sık sık dışarı çıkamadığımız ve sosyalleşmenin kısıtlı bir dönemdeyiz. Evde olduğunuz zamanlar bir şeylerle ilgilenememek can sıkıcı olabilir. Fakat, bu dönemi çeşitli etkinliklerle keyifli hale getirebilirsiniz. Bu yüzden, evdeyken yapabileceğiniz çeşitli aktiviteleri sizin sıraladık.
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1
Evde olduğunuz dönemlerde bir şeylerle ilgilenememek can sıkıcı olabilir. Fakat, çeşitli etkinliklerle keyifli vakit geçirmek mümkün. İşte, evde güzel zaman geçirmenizi sağlayacak farklı öneriler...
2
Kitap okuyun
Bazen yoğun tempo nedeniyle istenilen kitabı okuma imkanı bulunamayabilir. Fakat, evde olunan dönemleri bu şekilde fırsata çevirebilirsiniz. Okumayı planladığınız ama fırsat bulamadığınız kitaplarınıza başlayabilirsiniz. Ayrıca, ilgi duyduğunuz alanlara göre yeni kitaplar da keşfedebilirsiniz.
3
Birlikte yemek hazırlayın
Hep birlikte mutfağa girin ve birbirinden güzel yemekler yapın. Hatta, beraber en sevdiğiniz pastayı yapabilir ya da akşam için en sevdiğiniz yemekleri hazırlayabilirsiniz. Ayrıca, farklı yemek tarifleri denemek de heyecan verici olabilir. Bu tarifleri deneyerek yeni şeyler öğrenmenin yanı sıra akşam için de güzel bir sofra hazırlayabilirsiniz.
4
Yeni bir bitki yetiştirin
Rengarenk bitkiler, evimize renk ve farklı bir hava katabilir. Ayrıca, bir bitkinin büyüdüğünü izleyebilmek de ayrı keyifli olabilir.
5
Farklı ilgi alanlarını keşfedin
Merak veya ilgi duyduğunuz bir alanda hobi edinebilirsiniz. Bu şekilde keyifli vakit geçirirken farklı alanları da keşfedebilirsiniz.
6
Evinizin bir odasını yeniden düzenleyin
Evinizdeki yaşam alanını ufak dokunuşlarla daha keyifli hale getirebilirsiniz. Ayrıca, kütüphanenizdeki kitapları da tekrar düzenleyebilirsiniz. Hatta, kategorilerine göre sıralayabilirsiniz.
7
Meditasyon yapın
Evde kaldığınız dönem meditasyon yaparak kendinize vakit ayırabilirsiniz. Bu şekilde yoğunluktan uzaklaşarak zihninizi dinlendirebilirsiniz.
8
Yeni çıkan filmleri ve dizileri izleyin
Yeni çıkan veya daha önce izlemek isteyip de fırsat bulamadığınız film veya dizileri izleyebilirsiniz. Hatta, ailenizle birlikte eğlenceli bir film seçip keyfini çıkarabilirsiniz.