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Haber Giriş: 18 Nisan 2020 - 09:49,

Evde doğum yaptı, Mevlana'nın sözleriyle şükretti

Ünlü oyuncu üçüncü bebeğini evinde, normal doğumla dünyaya getirdi.

INSTAGRAM, DEPO PHOTOS

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1DİZ ÇÖKÜP SECDE ETMENİN YÜZLERCE YOLU VARDIR

DİZ ÇÖKÜP SECDE ETMENİN YÜZLERCE YOLU VARDIR

Bu mutluluğuna da Mevlana'nın "Sevdiğiniz güzellik neyse, yaptığınız şey de o olsun. Diz çöküp secde etmenin yüzlerce yolu vardır" sözleriyle şükretti.

2ÜÇÜNCÜ BEBEK

ÜÇÜNCÜ BEBEK

Ünlü oyuncu Susan Sarandon'ın İtalyan yönetmen Franco Amurri ile evliliğinden dünyaya gelen 35 yaşındaki kızı Eva Amurri, üçüncü bebeğine de kavuştu.

3MUTLULUĞUN FOTOĞRAFI

MUTLULUĞUN FOTOĞRAFI

Futbolcu Kyle Martino ile evli olan Amurri, Matteo adını verdiği erkek bebeğini ailesiyle birlikte yaşadığı evinde dünyaya getirdi. Bebeğini doğurur doğurmaz çekilen fotoğraflarını da hem kişisel bloğunda hem de Instagram sayfasında paylaştı.

4BEBEĞİ KOLLARINA ALDIĞI AN

BEBEĞİ KOLLARINA ALDIĞI AN

Amurri, Matteo'yu dünyaya getirip onu kollarına aldığı anda çekilen fotoğraflarını Mevlana'nın "“Sevdiğiniz güzellik neyse, yaptığınız şey de o olsun. Diz çöküp secde etmenin yüzlerce yolu vardır" sözleriyle sosyal medyada paylaştı.  

5ANNE MESLEĞİNİ SEÇTİ

ANNE MESLEĞİNİ SEÇTİ

Henüz 7 yaşındayken ilk sinema filmi Bob Roberts için kamera karşısına geçen Eva Amurri, daha sonra çeşitli dizilerde rol aldı. Annesi Susan Sarandon ile birlikte Çılgın Kızlar filminde oynadı.

6DİZİLERDE OYNADI

DİZİLERDE OYNADI

2004 yılında Saved adlı gençlik dizisi için kamera karşısına geçti Eva Amurri. 2007'de Brown Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Californication adlı dizide rol aldı.

7ÜÇÜNCÜ BEBEK

ÜÇÜNCÜ BEBEK

Eva Amurri, 2011 yılında Kyle Martino ile evlendi. Çiftin bu evlilikten Marlowe adında bir kızı ve Major adında bir oğlu oldu. Çift, üçüncü bebekleri Matteo'ya da kısa bir süre önce kavuştu.

8ANNESİ, EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ

ANNESİ, EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ

Eva Amurri, Susan Sarandon'ın kızı.

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