Evde doğum yaptı, Mevlana'nın sözleriyle şükretti

Ünlü oyuncu üçüncü bebeğini evinde, normal doğumla dünyaya getirdi.
INSTAGRAM, DEPO PHOTOS
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DİZ ÇÖKÜP SECDE ETMENİN YÜZLERCE YOLU VARDIR
Bu mutluluğuna da Mevlana'nın "Sevdiğiniz güzellik neyse, yaptığınız şey de o olsun. Diz çöküp secde etmenin yüzlerce yolu vardır" sözleriyle şükretti.
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ÜÇÜNCÜ BEBEK
Ünlü oyuncu Susan Sarandon'ın İtalyan yönetmen Franco Amurri ile evliliğinden dünyaya gelen 35 yaşındaki kızı Eva Amurri, üçüncü bebeğine de kavuştu.
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MUTLULUĞUN FOTOĞRAFI
Futbolcu Kyle Martino ile evli olan Amurri, Matteo adını verdiği erkek bebeğini ailesiyle birlikte yaşadığı evinde dünyaya getirdi. Bebeğini doğurur doğurmaz çekilen fotoğraflarını da hem kişisel bloğunda hem de Instagram sayfasında paylaştı.
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BEBEĞİ KOLLARINA ALDIĞI AN
Amurri, Matteo'yu dünyaya getirip onu kollarına aldığı anda çekilen fotoğraflarını Mevlana'nın "“Sevdiğiniz güzellik neyse, yaptığınız şey de o olsun. Diz çöküp secde etmenin yüzlerce yolu vardır" sözleriyle sosyal medyada paylaştı.
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ANNE MESLEĞİNİ SEÇTİ
Henüz 7 yaşındayken ilk sinema filmi Bob Roberts için kamera karşısına geçen Eva Amurri, daha sonra çeşitli dizilerde rol aldı. Annesi Susan Sarandon ile birlikte Çılgın Kızlar filminde oynadı.
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DİZİLERDE OYNADI
2004 yılında Saved adlı gençlik dizisi için kamera karşısına geçti Eva Amurri. 2007'de Brown Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Californication adlı dizide rol aldı.
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ÜÇÜNCÜ BEBEK
Eva Amurri, 2011 yılında Kyle Martino ile evlendi. Çiftin bu evlilikten Marlowe adında bir kızı ve Major adında bir oğlu oldu. Çift, üçüncü bebekleri Matteo'ya da kısa bir süre önce kavuştu.