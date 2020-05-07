Evde çiçek sevenlere özel dekorasyon fikirleri

Bitkileri koymak için yeterince yeriniz yoksa… Bitkiler için bulunduğumuz alanda yeterince yerimiz yok derseniz, öyleyse dikey bir kafes oluşturularak tavana ya da istediğimiz duvara yönlendirerek bitkilerimizin o tarafa büyümesini sağlayabiliriz. Bu hem duvar ile tavanın birleşim yerinin kapanmasını sağlayacak ve sanki tropikal bir ormandaymış hissini size yaşatacaktır. Hem zeminde yeteri kadar yer de kaplamayacak böylece her daim görüş alanınızda olacaklardır. Bu işlemi evde kendimiz, birkaç metal satın alarak ve makrome ipiyle birleştirerek, saksılarınıza uygun sağlam bir askılık elde edebiliriz. Her şey hazır olduğunda, bitkilerimizi pencereye yakın bir yere, mesela perdelerimizin açık olduğunda dışarısının bizi rahatsız etmeyeceği ama aynı zamanda görüş alanı yaratabilecek, ışığı da mekana davet eden bir yeri kullanabiliriz. Mümkünse bu asılan yerler, insanların oturma alanları üzerinde olmamalıdır.