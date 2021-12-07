Evde börek açtığı karısı (Zehra Kıyak) Pideci Gökhan'a kaçan Serkan Kıyak canlı yayında kriz geçirdi

"Çocuğum annesiz büyümesin"

Karısının canlı yayındaki açıklamalarından sonra sinir krizi geçiren Serkan Kıyak, stüdyodan güçlükle çıkarıldı. Kendisini yerlere atarak gözyaşı döken genç adam, "Çocuğum, benim gibi annesiz büyümesin" diyerek ağladı. Zehra Kıyak'ın kendisini daha önce beş kez aldattığını dile getiren Serkan Kıyak, "Daha önceki hatalarını affettim. Bunu da affederim, yeter ki gel" diye konuştu.



Zehra Kıyak ise kocasına dair içinde bir sevgi kalmadığını söyleyerek Pideci Gökhan'la yaşamaya devam edeceğini ifade etti. Bir çocuk annesi kadın, "Ben seni sildim. Rahatım yerinde. Kimseyle konuşmak istemiyorum. Ailemi de sildim, onlarla da görüşmeyeceğim. Annem, anneannem kimse umurumda değil" dedi.