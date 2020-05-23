Evde bayram namazı kılınır mı? Bayram namazı nasıl kılınır, kıldırılır?
Bayram namazının evde kılınıp kılınmayacağı ile ilgili resmi açıklama araştırılıyor. Bayram namazı nasıl kılınır, kıldırılır? Müslümanlar her yıl Ramazan Bayramı’nın birinci günü bayram namazı kılıyorlar. Bu yıl koronavirüs önlemleri sebebiyle camilerde cemaat ile namaz kılınmayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Zeki Sayar, bayram namazı yerine kılınabilecek namazı açıkladı. Peki Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?
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Ramazan Bayramı bu yıl 24 Mayıs’ta başlıyor. 23 Mayıs (bugün) ise arefe günü. Müslümanlar her yıl dini bayramların birinci günü cemaat ile beraber bayram namazını kılıyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Zeki Sayar, bayram namazının cuma namazı gibi camide cemaatle kılınan bir namaz olduğunu ve evde kılınamayacağını açıkladı. Sayar bayram namazı yerine duha namazının kılınması gerektiğini söyledi. Peki bu yıl bayram namazı nasıl kılınır, kıldırılır?
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BAYRAM NAMAZI EVDE KILINIR MI?
Ramazan Bayramı’nın birinci günü bu yıl 24 Mayıs'a denk geliyor. Bayram namazı bayramın birinci günü kılınıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Zeki Sayar, bayram namazının cuma namazı gibi camide cemaatle kılınan bir namaz olduğunu ve evde kılınamayacağını açıkladı. Sayar, "Müslüman kardeşlerimize tavsiyemiz; bayram namazının kılınma vakti girince evlerinde 2 rekat veya 4 rekat Allah rızası için 'duha namazı' kılarlar. Böylece bayramı ihya etmiş olurlar" dedi.
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DUHA NAMAZI NASIL KILINIR?
İşrak veya duhâ namazı; güneşin doğup ufukta beş derece (bir mızrak boyu) yükselmesi ile kerâhet vakti çıktıktan sonra yani güneşin doğuşundan yaklaşık 40-50 dakika sonra ilk kuşluk vaktinde kılınır. Bir hadis-i kutsîde bu namazın faziletine işaretle şöyle buyurulur: “Ey Âdemoğlu, gününün ilk vakitlerinde benim için dört rekât nafile kılmaktan acizlik gösterme ki, günün sonunda seni korumayı tekeffül edeyim.” (Ebû Dâvûd, Tatavvu’, 12)
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Hadis kaynaklarında çokça teşvik edilen duhâ (kuşluk) namazı; dört, sekiz ve on iki rekât olarak kılınabilir (Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 78-83). En az iki rekât olarak kılınabileceği de söylenmiştir. Bu namazda iki rekâtta bir selam vermek daha sevaptır. Ancak dört rekâtta bir de selam verilebilir (Tahtâvî, Hâşiye, s. 395).