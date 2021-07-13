Evde bakım parası yattı mı? Evde bakım parası ne zaman, bayramdan önce yatar mı? E devlet evde bakım parası sorgulama
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi engelli ve yaşlı bireylerin bakımına katkı sağlamak amacıyla yapılan evde bakım maaşı ödemesi yapılıyor. Evde bakım ücreti her ay belirli tarihlerde ödeneğe hak kazanan vatandaşların hesabına aktarılıyor. Peki, evde bakım parası yattı mı? Evde bakım parası ne zaman, bayramdan önce yatar mı? E devlet evde bakım parası sorgulama
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Her ay hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, engellinin bakımına destek amacıyla evde bakım maaşı ödeneği yatıyor. Evde Bakım Yardımına ilişkin iş ve işlemler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından yürütülüyor.
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Haziran ayı evde bakım yardımı ödemelerinin Kurban Bayramı’na denk geldiğini anımsatan Bakan Yanık, bayram öncesi ihtiyaç sahibi aileleri desteklemek amacıyla ödeme tarihini öne çektiklerini belirtti. Bakan Yanık, “Evde Bakım Yardımı ödemelerini hesaplara yatırmaya başladık” dedi.
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EVDE BAKIM PARASI NE KADAR OLDU?
Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen 530 bin vatandaşa “evde bakım yardımı” yapıldığını aktaran Bakan Yanık, 2021 yılı temmuz-aralık dönemi için evde bakım yardımının aylık 1.657,86 TL’den 1.797,97 TL’ye çıkarıldığını kaydetti. Bakan Yanık ayrıca ağır silikozis hastalarına verilen aylık desteğin de 1.677,45 TL’den 1.819,22 TL’ye çıktığını belirtti.
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E DEVLET EVDE BAKIM ÖDENEĞİ SORGULAMA
Evde Bakım aylığı ödemeleri E Devlet sistemi üzerinden takip edilebiliyor. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın. Çıkan sayfa üzerinden evde bakım maaşının yatıp yatmadığını öğrenebilirsiniz.