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Ekonomi
Haber Giriş: 13 Nisan 2020 - 11:50,

Evde bakım parası yattı mı? Bakım parası yatan iller hangileri?

Devlet, yardıma muhtaç vatandaşlara evde bakım maaşı bağlıyor. Evde bakım parası, vatandaşların yoksulluğa düşmesinin önlenmesi ve engellilere yönelik bakım hizmetlerinin masraflarının karşılanması adına uygulanıyor. Her ay düzenli olarak yatırılan bu maaşlar e-devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Peki, bakım parası yattı mı? Bakım parası yatan iller hangileri?

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Nisan ayının ortasında en çok araştırılan konulardan biri de evde bakım parası oldu. Her ay düzenli olarak yatırılan evde bakım parası şehirlere göre farklı günlerde hesaplara aktarılmaktadır. Peki, nisan ayı evde bakım parası yattı mı? Bakım parası yatan iller hangileri?

2Evde bakım parası yattı mı Bakım parası yatan iller hangileri

Evde bakım parası yattı mı? Bakım parası yatan iller hangileri?

Evde bakım maaşı sorgulama işlemlerinizi e-Devlet üzerinden yapabiliyorsunuz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet’in “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” sayfasından evde bakım aylığı sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.

3SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama SMS aracılığıyla da yapılabiliyor. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir

4EMEKLİ BAKIM PARASI İÇİN ŞARTLAR

EMEKLİ BAKIM PARASI İÇİN ŞARTLAR

Engelliye bakan kişinin evde bakım parası alabilmesi için ilk şart, engellinin en az yüzde 50 oranında engeli olduğunun sağlık kurulu raporuyla tespit edilmesidir. Bununla birlikte, engellinin sağlık kurulu raporunda “ağır engelli” ibaresinin yer alması şarttır. Yüzde 50’den daha düşük bir engellilik oranı tespit edilmiş ise evde bakım parası alınamaz. Evde bakım parası alınabilmesi için engellinin sağlık kurulu raporunda bakıma muhtaç olduğunun da belirtilmesi gerekmektedir.

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