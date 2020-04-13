Nisan ayının ortasında en çok araştırılan konulardan biri de evde bakım parası oldu. Her ay düzenli olarak yatırılan evde bakım parası şehirlere göre farklı günlerde hesaplara aktarılmaktadır. Peki, nisan ayı evde bakım parası yattı mı? Bakım parası yatan iller hangileri?