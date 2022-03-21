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Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatırılacak? 21 Mart 2022 evde bakım parası sorgulama ekranı

#Evde Bakım Maaşı#E Devlet#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Evde bakım maaşı yatan iller, 21 Mart tarihi itibarıyla gündemde yer almaya devam ediyor. Mart ayının son günleri yaklaşırken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine verilen evde bakım maaşı sorgulama ekranı ödenekten yararlananların odaklandığı konulardan oldu. Her ay bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla ödenen evde bakım parası aylık 2.354 lira olarak hesaplara yatırılıyor. Peki, evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatırılacak? İşte, evde bakım parası sorgulama ekranı ve ödeme tarihleri hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/5Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatırılacak 21 Mart 2022 evde bakım parası sorgulama ekranı

Evde bakım maaşı sorgulama ekranı, vatandaşların odaklandığı konulardan oldu. Engelli vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan evde bakım yardımı ödemeleri mart ayı içerisinde hesaplara yatırılacak. Normal dönemde her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılan evde bakım parasının yatırılıp yatırılmadığı ise Ziraat Bankası SMS yolu ile ya da e devlet üzerinden de kontrol edilebilecek. Her ay düzenli olarak hesaplara yatırılan evde bakım maaşının yatırıldığı iller şöyle;

2/521 Mart 2022 Evde Bakım Parası Yatan İller Listesi

21 Mart 2022 Evde Bakım Parası Yatan İller Listesi

1- Tokat2- Kırşehir3- Bolu
4- Osmaniye5- Ordu6- Afyonkarahisar
7- Hatay8- Çanakkale9- Aksaray
10- İzmir11- Antalya12- Diyarbakır
13- Ankara14- Kırıkkale15- Balıkesir
16- İstanbul17- Konya18- Kocaeli
19- Şanlıurfa20- Niğde21- Bilecik
22- Uşak23- Gaziantep24- Manisa
25- Mersin26- Çorum27- Samsun
28- Bursa29- Adana

3/5EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın E-Devlet kapısında yer alan sayfası üzerinden görüntülenebilen evde bakım maaşı ödeme bilgileri, aynı zamanda Ziraat Bankası üzerinden de SMS ile sorgulanabiliyor.

Maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden alanlar, büyük harflerle BAKIYE yazıp 4747'ye göndererek maaşlarının yatıp yatmadığı hakkında bilgi sahibi olabiliyor.

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

4/5EVDE BAKIM YARDIMI NEDİR

EVDE BAKIM YARDIMI NEDİR?

Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, engellinin bakımına destek amacıyla verilen sosyal yardımdır.

5/5MAAŞLAR AYIN HANGİ GÜNÜ YATIRILIYOR

MAAŞLAR AYIN HANGİ GÜNÜ YATIRILIYOR?


Evde bakım yardımı her ay yatırılmakta olup, normal dönemde her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılmaktadır.

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ YAPARKEN DİKKAT EDİN

Engellinin ikametgâh adresinin değişmesi hâlinde, yeni ikametgâh adresinin akrabası tarafından en geç on beş gün içinde il müdürlüğüne bildirilmesi zorunludur. Aksi takdirde sorumlular hakkında hukuki veya idari işlem yapılır.

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#Evde Bakım Maaşı#E Devlet#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı