Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatırılacak? 21 Mart 2022 evde bakım parası sorgulama ekranı

Evde bakım maaşı sorgulama ekranı, vatandaşların odaklandığı konulardan oldu. Engelli vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan evde bakım yardımı ödemeleri mart ayı içerisinde hesaplara yatırılacak. Normal dönemde her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılan evde bakım parasının yatırılıp yatırılmadığı ise Ziraat Bankası SMS yolu ile ya da e devlet üzerinden de kontrol edilebilecek. Her ay düzenli olarak hesaplara yatırılan evde bakım maaşının yatırıldığı iller şöyle;