Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatırılacak? 21 Mart 2022 evde bakım parası sorgulama ekranı

Evde bakım maaşı sorgulama ekranı, vatandaşların odaklandığı konulardan oldu. Engelli vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan evde bakım yardımı ödemeleri mart ayı içerisinde hesaplara yatırılacak. Normal dönemde her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılan evde bakım parasının yatırılıp yatırılmadığı ise Ziraat Bankası SMS yolu ile ya da e devlet üzerinden de kontrol edilebilecek. Her ay düzenli olarak hesaplara yatırılan evde bakım maaşının yatırıldığı iller şöyle;
|1- Tokat
|2- Kırşehir
|3- Bolu
|4- Osmaniye
|5- Ordu
|6- Afyonkarahisar
|7- Hatay
|8- Çanakkale
|9- Aksaray
|10- İzmir
|11- Antalya
|12- Diyarbakır
|13- Ankara
|14- Kırıkkale
|15- Balıkesir
|16- İstanbul
|17- Konya
|18- Kocaeli
|19- Şanlıurfa
|20- Niğde
|21- Bilecik
|22- Uşak
|23- Gaziantep
|24- Manisa
|25- Mersin
|26- Çorum
|27- Samsun
|28- Bursa
|29- Adana
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın E-Devlet kapısında yer alan sayfası üzerinden görüntülenebilen evde bakım maaşı ödeme bilgileri, aynı zamanda Ziraat Bankası üzerinden de SMS ile sorgulanabiliyor.
Maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden alanlar, büyük harflerle BAKIYE yazıp 4747'ye göndererek maaşlarının yatıp yatmadığı hakkında bilgi sahibi olabiliyor.
Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, engellinin bakımına destek amacıyla verilen sosyal yardımdır.
Evde bakım yardımı her ay yatırılmakta olup, normal dönemde her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılmaktadır.
ADRES DEĞİŞİKLİĞİ YAPARKEN DİKKAT EDİN
Engellinin ikametgâh adresinin değişmesi hâlinde, yeni ikametgâh adresinin akrabası tarafından en geç on beş gün içinde il müdürlüğüne bildirilmesi zorunludur. Aksi takdirde sorumlular hakkında hukuki veya idari işlem yapılır.