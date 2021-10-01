Evde bakım maaşı yattı mı? İşte evde bakım maaşı yatan illeri öğrenmek için yapmanız gerekenler
Engelli vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan evde bakım yardımı ödemeleri her ayın ilk haftası gündeme geliyor. Yüzde 50’nin üzerinde engeli bulunan ve tek başına yaşamayıp bakıma muhtaç olan yaşlısına ya da hastasına bakan kişilere verilen evde bakım maaşının hesaplara aktarılış tarihi illere göre değişiyor. Peki, evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller nasıl öğrenilir?
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1 Ekim 2021 Cuma günü itibariyle ülkemizde evde bakım maaşları yatırılmaya başlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından takip edilen evde bakım maaşları her ay belirli tarihler arasından yatırılıyor. Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 657 lira tutarındaki aylık, temmuz ayındaki zamla birlikte 1.798 liraya ulaştı.
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Evde bakım maaşı sorgulama ekranı araştırılıyor. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet’in 'Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama' sayfasından evde bakım aylığı sorgulama işlemi yapılabiliyor.
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SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
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EVDE BAKIM YARDIMI NEDİR?
Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, engellinin bakımına destek amacıyla verilen sosyal yardımdır.