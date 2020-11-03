Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı? 2 Kasım 2020 e devlet evde bakım parası sorgulama ekranı
Evde bakım maaşı yatan iller gündemde yer almaya başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca yatırılan evde bakım parası her ay bakıma muhtaç, ihtiyacı olan engelliler ile yaşlıların hesaplarına ödeniyor. Belirli tarihlerde ödenen evde bakım maaşı e devlet üzerinden sorgulanacak. Kasım ayının gelmesiyle beraber gözler kasım ayı evde bakım maaşı yatan illere çevrildi. Peki, evde bakım maaşı yattı mı? İşte, evde bakım parası sorgulama ekranı ve kasım ayı ödeme tarihiyle ilgili ayrıntılar.
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1
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Evde bakım maaşı yatan iller son dakika gelişmeler ile takip ediliyor. Her ay hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, engellinin bakımına destek amacıyla evde bakım maaşı ödeneği yatıyor. İhtiyacı olan vatandaşlara ödenen evde bakım parası her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor. E-Devlet kapısında yer alan sayfası üzerinden görüntülenebilen evde bakım maaşı ödeme bilgileri Ziraat Bankası'na "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atılarak da kontrol ediliyor. Yardımın güncel durumu İl Müdürlüklerinden öğreniliyor. İşte, ayrıntılar.
2
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EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?
Engelli vatandaşlara bakan kişilerin aldığı evde bakım maaşı yatan iller, internet üzerinden öğrenilecek. Evde bakım yardımı her ay yatırılmakta olup her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılıyor.
Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet’in “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” sayfasından evde bakım aylığı sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.
Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
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MAAŞLAR AYIN HANGİ GÜNÜ YATIRILIYOR?
Evde bakım yardımı her ay yatırılmakta olup, normal dönemde her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılmaktadır.
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EVDE BAKIM YARDIMINDA KİMLER AKRABA SAYILIR?
Üveyler dâhil olmak üzere bakıma muhtaç engellinin; eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, ana ve babası ile bunların ana ve babası, torunları ile torunlarının eşleri, kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri, kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri, eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri, halaları ile halalarının eşleri, hala çocukları ile bunların eşleri, dayıları ve dayılarının eşleri, dayı çocukları ile bunların eşleri, teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, teyze çocukları ile bunların eşlerinden her birini ifade eder.