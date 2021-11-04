Evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı sorgulama ekranı
Evde bakım maaşı ödemeleri her ay belirli tarihler aralığında yapılıyor. Evde bakım yardımı, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, engellinin bakımına destek amacıyla verilen sosyal yardımdır. Peki, evde bakım maaşı yattı mı? İşte evde bakım maaşı sorgulama ekranı
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Evde bakım maaşının yatıp yatmadığı araştırılıyor. Her ay belirli tarihler aralığında hesaplara yatırılan evde bakım maaşı ile ilgili eeçtiğimiz ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık açıklama yapmış ve ödeme tarihlerini duyurmuştu. e Devlet’in “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” sayfasından evde bakım aylığı sorgulama işlemi online olarak yapılabiliyor.
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EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?
Geçtiğimiz ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık geçtiğimiz ay ödemelerin 15 Ekim’de başlayacağını ve 20 Ekim’e kadar tamamlanacağını duyurmuştu. Bu ay henüz konu ile ilgili açıklama yapılmadı. Ancak benzer tarihlerde ödemelerin yapılması bekleniyor.
Evde bakım maaşı sorgulama işlemlerinizi e-Devlet üzerinden yapabiliyorsunuz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet’in “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” sayfasından evde bakım aylığı sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
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Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.
Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.