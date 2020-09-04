Evde bakım maaşı yattı mı? Engelli maaşlarıyla ilgili son durum
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca, her ay bakıma muhtaç engelliler ile yaşlı bireylere evde bakım maaşı yatıyor. Evde bakım yardımı, her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, engellinin bakımına destek amacıyla verilen sosyal yardımdır. Evde bakım maaşından faydalanan vatandaşlar, eylül ayı ödemelerinin kendi şehirlerinde yatıp yatmadığını merak ediyor. Peki, evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller nasıl öğrenilir?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk , tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre eylül ayı yaşlı ve engelli aylıkları bugün hesaplara yatmaya başlayacak. Yaşlı ve engelli aylıklarının ödemelerinin 4-9 Eylül'de PTT aracılığıyla yapıldığını, talep edilmesi halinde de aylıkların hanelere teslim edildiğini hatırlatan Bakan Selçuk, evde bakım ödemelerinin de 5 Eylül itibarıyla yapılmaya başlanacağını kaydetti. Evde Bakım Yardımına ilişkin iş ve işlemler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından yürütülmektedir. Yardımın güncel durumu İl Müdürlüklerinden öğrenilebilmektedir.
2
Abone Ol
Evde bakım parasından yararlanan vatandaşlar SMS ve E-Devlet üzerinden ödemelerin hesaplarına yatıp yatmadığını öğrenebilmektedir.
3
Abone Ol
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı sorgulama işlemlerinizi e-Devlet üzerinden yapabiliyorsunuz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet’in “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” sayfasından evde bakım aylığı sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.
SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.