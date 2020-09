Ekonomi Haber Giriş: 04 Eylül 2020 - 11:47 | 04 Eylül 2020 - 11:47

Evde bakım maaşı yattı mı? Engelli maaşlarıyla ilgili son durum

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca, her ay bakıma muhtaç engelliler ile yaşlı bireylere evde bakım maaşı yatıyor. Evde bakım yardımı, her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, engellinin bakımına destek amacıyla verilen sosyal yardımdır. Evde bakım maaşından faydalanan vatandaşlar, eylül ayı ödemelerinin kendi şehirlerinde yatıp yatmadığını merak ediyor. Peki, evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller nasıl öğrenilir?