Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Evde bakım maaşı yattı mı? 2022 Evde bakım parası sorgulama hakkında bilgiler

#Evde Bakım Maaşı#Evde Bakım Maaşı Yattı Mı#Evde Bakım Maaşı

Evde bakım maaşı, her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, engellinin bakımına destek amacıyla veriliyor. Evde Bakım Yardımına ilişkin iş ve işlemler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından yürütülüyor. Peki, evde bakım maaşı yattı mı? İşte 2022 Evde bakım parası sorgulama hakkında bilgiler...

1/4Evde bakım maaşı yattı mı 2022 Evde bakım parası sorgulama hakkında bilgiler

Engelli vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan evde bakım yardımının mart ayı ödemeleri merak ediliyor. Evde bakım maaşları her ay fark illere göre farklı tarihlerde hesaplara yatırılıyor.

2/4Evde bakım maaşı yattı mı 2022 Evde bakım parası sorgulama hakkında bilgiler

Evde bakım maaşları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15’i ile 31’i arasında farklı günlerde farklı şehirlerde ödeniyor.

3/4Evde bakım maaşı yattı mı 2022 Evde bakım parası sorgulama hakkında bilgiler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerinin hesaplarına yatırılan evde bakım paraları SMS yolu ile ve e-devlet aracılığıyla sorgulanabiliyor.

4/4Evde bakım maaşı yattı mı 2022 Evde bakım parası sorgulama hakkında bilgiler

Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Evde Bakım Maaşı#Evde Bakım Maaşı Yattı Mı#Evde Bakım Maaşı