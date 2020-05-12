Evde bakım maaşı yatar iller Mayıs 2020! Evde bakım parası yattı mı?
Evde bakım maaşı yatan iller, 12 Mayıs Salı günü Türkiye'nin pek çok noktasında ikamet eden binlerce kişinin gündeminde yer almaya başladı. Evde bakım parası almak için hesaplarında herhangi bir hareket olup olmadığını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, Mayıs ayının evde bakım parası yattı mı? İşte, 12 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller listesi
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Mayıs ayı evde bakım parası olarak da bilinen engelli evde bakım maaşı, her ay olduğu gibi bu ay da hesaplara yatıp yatmadığı ile araştırılmaya başlandı. Normal şartlarda her ayın ortasında yatırılan evde bakım maaşı, hafta sonu tatillerinin de araya girmesi halinde, normale göre geç yatabilmektedir. Peki, 12 Mayıs engelli evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte, 12 Mayıs evde bakım parası yatan iller bilgisiEVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER BELLİ OLDU MU?
Evde bakım maaşı yatan iller, günün ilk saatlerinde pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Engelli vatandaşlara bakan kişilerin aldığı evde bakım maaşı yatan iller, internet üzerinden sorgulanabiliyor. İşte, evde bakım parası yatan iller hakkında detaylı bilgiler
Evde bakım maaşı, bakanlık tarafından hesaplara yatırılmaya devam ediliyor. Hafta sonu gibi durumlarda hesaba yatırma sürecinde gecikme yaşanması dolayısıyla vatandaşlar, takip eden ilk günde evde bakım maaşını çekebiliyor.
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın E-Devlet kapısında yer alan sayfası üzerinden görüntülenebilen evde bakım maaşı ödeme bilgileri, aynı zamanda Ziraat Bankası üzerinden de SMS ile sorgulanabiliyor.
Maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden alanlar, büyük harflerle BAKIYE yazıp 4747'ye göndererek maaşlarının yatıp yatmadığı hakkında bilgi sahibi olabiliyor.
Evde bakım yardımı her ay yatırılmakta olup, normal dönemde her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılmaktadır.
ADRES DEĞİŞİKLİĞİ YAPARKEN DİKKAT EDİN
Engellinin ikametgâh adresinin değişmesi hâlinde, yeni ikametgâh adresinin akrabası tarafından en geç on beş gün içinde il müdürlüğüne bildirilmesi zorunludur. Aksi takdirde sorumlular hakkında hukuki veya idari işlem yapılır.
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EVDE BAKIM YARDIMINI BU AY ALAMADIM NEDEN?
Evde Bakım Yardımına ilişkin iş ve işlemler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından yürütülmektedir. Yardımın güncel durumu İl Müdürlüklerinden öğrenilebilmektedir.
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Bununla birlikte süreli raporu bulunanlar için rapor süresinin dolması, adres değişikliği, gelir durumu değişikliği gibi sebepleri olabilmektedir.