Ekonomi Haber Giriş: 13 Mayıs 2020 - 12:28 , 13 Mayıs 2020 - 12:28

Evde bakım maaşı yatan iller Mayıs 2020 (13 Mayıs) Evde bakım parası yattı mı?

Her ay hesaplara yatırılan evde bakım maaşı için 13 Mayıs Çarşamba günü araştırmalar devam ediyor. Evde bakım parası yattı mı sorusuna yanıt arayan pek çok vatandaş, buna göre hazırlıklarını gerçekleştirecek. İllere göre farklı tarihlerde hesaplara yatırılan evde bakım maaşı, internet üzerinden de sorgulanabiliyor. Peki, evde bakım parası yattı mı sorusuna hangi internet adresinden yanıt alınıyor? İşte, 13 Mayıs 2020 evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı