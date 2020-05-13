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Ekonomi
Haber Giriş: 13 Mayıs 2020 - 12:28,

Evde bakım maaşı yatan iller Mayıs 2020 (13 Mayıs) Evde bakım parası yattı mı?

Her ay hesaplara yatırılan evde bakım maaşı için 13 Mayıs Çarşamba günü araştırmalar devam ediyor. Evde bakım parası yattı mı sorusuna yanıt arayan pek çok vatandaş, buna göre hazırlıklarını gerçekleştirecek. İllere göre farklı tarihlerde hesaplara yatırılan evde bakım maaşı, internet üzerinden de sorgulanabiliyor. Peki, evde bakım parası yattı mı sorusuna hangi internet adresinden yanıt alınıyor? İşte, 13 Mayıs 2020 evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı

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Evde bakım maaşı yatan iller, 13 Mayıs Çarşamba günü Türkiye'nin pek çok noktasında ikamet eden binlerce kişinin gündeminde yer almaya başladı. Evde bakım parası almak için hesaplarında herhangi bir hareket olup olmadığını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, Mayıs ayının evde bakım parası yattı mı? İşte, 13 Mayıs Çarşamba evde bakım maaşı yatan iller listesi

Mayıs ayı evde bakım parası olarak da bilinen engelli evde bakım maaşı, her ay olduğu gibi bu ay da hesaplara yatıp yatmadığı ile araştırılmaya başlandı. Normal şartlarda her ayın ortasında yatırılan evde bakım maaşı, hafta sonu tatillerinin de araya girmesi halinde, normale göre geç yatabilmektedir.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER BELLİ OLDU MU?

Evde bakım maaşı yatan iller, günün ilk saatlerinde pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Engelli vatandaşlara bakan kişilerin aldığı evde bakım maaşı yatan iller, internet üzerinden sorgulanabiliyor.

Evde bakım maaşı, bakanlık tarafından hesaplara yatırılmaya devam ediliyor. Hafta sonu gibi durumlarda hesaba yatırma sürecinde gecikme yaşanması dolayısıyla vatandaşlar, takip eden ilk günde evde bakım maaşını çekebiliyor.

İşte, yatan illerden bazıları;

1- Amasya2- Kırıkkale3- Karabük
4- Sakarya5- Tokat6- Samsun
7- Kırşehir8- Kırklareli9- Edirne
10- Aksaray11- Isparta12- Zonguldak
13- Malatya14- Ankara15- Diyarbakır
16- Tekirdağ17- Afyonkarahisar18- İstanbul
19- Muğla20- Konya

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın E-Devlet kapısında yer alan sayfası üzerinden görüntülenebilen evde bakım maaşı ödeme bilgileri, aynı zamanda Ziraat Bankası üzerinden de SMS ile sorgulanabiliyor.

Maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden alanlar, büyük harflerle BAKIYE yazıp 4747'ye göndererek maaşlarının yatıp yatmadığı hakkında bilgi sahibi olabiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞINIZI E-DEVLET ÜZERİNDEN SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

3MAAŞLAR AYIN HANGİ GÜNÜ YATIRILIYOR
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MAAŞLAR AYIN HANGİ GÜNÜ YATIRILIYOR?


Evde bakım yardımı her ay yatırılmakta olup, normal dönemde her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılmaktadır.

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ YAPARKEN DİKKAT EDİN

Engellinin ikametgâh adresinin değişmesi hâlinde, yeni ikametgâh adresinin akrabası tarafından en geç on beş gün içinde il müdürlüğüne bildirilmesi zorunludur. Aksi takdirde sorumlular hakkında hukuki veya idari işlem yapılır.

4EVDE BAKIM YARDIMINI BU AY ALAMADIM NEDEN
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EVDE BAKIM YARDIMINI BU AY ALAMADIM NEDEN?

Evde Bakım Yardımına ilişkin iş ve işlemler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından yürütülmektedir. Yardımın güncel durumu İl Müdürlüklerinden öğrenilebilmektedir.

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Bununla birlikte süreli raporu bulunanlar için rapor süresinin dolması, adres değişikliği, gelir durumu değişikliği gibi sebepleri olabilmektedir.

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