Evde bakım maaşı yatan iller Mayıs 2020 (13 Mayıs) Evde bakım parası yattı mı?
Her ay hesaplara yatırılan evde bakım maaşı için 13 Mayıs Çarşamba günü araştırmalar devam ediyor. Evde bakım parası yattı mı sorusuna yanıt arayan pek çok vatandaş, buna göre hazırlıklarını gerçekleştirecek. İllere göre farklı tarihlerde hesaplara yatırılan evde bakım maaşı, internet üzerinden de sorgulanabiliyor. Peki, evde bakım parası yattı mı sorusuna hangi internet adresinden yanıt alınıyor? İşte, 13 Mayıs 2020 evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı
Evde bakım maaşı yatan iller, 13 Mayıs Çarşamba günü Türkiye'nin pek çok noktasında ikamet eden binlerce kişinin gündeminde yer almaya başladı. Evde bakım parası almak için hesaplarında herhangi bir hareket olup olmadığını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, Mayıs ayının evde bakım parası yattı mı? İşte, 13 Mayıs Çarşamba evde bakım maaşı yatan iller listesi
Mayıs ayı evde bakım parası olarak da bilinen engelli evde bakım maaşı, her ay olduğu gibi bu ay da hesaplara yatıp yatmadığı ile araştırılmaya başlandı. Normal şartlarda her ayın ortasında yatırılan evde bakım maaşı, hafta sonu tatillerinin de araya girmesi halinde, normale göre geç yatabilmektedir.
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER BELLİ OLDU MU?
Evde bakım maaşı yatan iller, günün ilk saatlerinde pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Engelli vatandaşlara bakan kişilerin aldığı evde bakım maaşı yatan iller, internet üzerinden sorgulanabiliyor.
Evde bakım maaşı, bakanlık tarafından hesaplara yatırılmaya devam ediliyor. Hafta sonu gibi durumlarda hesaba yatırma sürecinde gecikme yaşanması dolayısıyla vatandaşlar, takip eden ilk günde evde bakım maaşını çekebiliyor.
İşte, yatan illerden bazıları;
|1- Amasya
|2- Kırıkkale
|3- Karabük
|4- Sakarya
|5- Tokat
|6- Samsun
|7- Kırşehir
|8- Kırklareli
|9- Edirne
|10- Aksaray
|11- Isparta
|12- Zonguldak
|13- Malatya
|14- Ankara
|15- Diyarbakır
|16- Tekirdağ
|17- Afyonkarahisar
|18- İstanbul
|19- Muğla
|20- Konya