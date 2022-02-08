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Evde bakım maaşı yatan iller nereden sorgulanır? Evde bakım maaşı sorgulama

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Evde bakım maaşı yatan iller her ay merak ediliyor. Evde bakım maaşı belirli tarihler aralığında hesaplara geçiyor. Sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Bu maaş, bakım ihtiyacı olan engellilere ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla veriliyor. Peki, evde bakım maaşı yatan iller nereden sorgulanır?

1/3Evde bakım maaşı yatan iller nereden sorgulanır Evde bakım maaşı sorgulama

Evde bakım maaşı yatan iller 8 Şubat itibari ile araştırılıyor. Evde bakım maaşı belirli tarihlerde hesaplara yatıyor. Ödemeler genellikle ayın 20’sine kadar tamamlanıyor. Evde bakım maaşı sorgulama işlemi T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile yapılabiliyor.

2/3EVDE BAKIM MAAŞI NASIL SORGULANIR

EVDE BAKIM MAAŞI NASIL SORGULANIR?

Evde bakım maaşı sorgulama işlemlerinizi e-Devlet üzerinden yapabiliyorsunuz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet’in “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” sayfasından evde bakım aylığı sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

3/3Evde bakım maaşı yatan iller nereden sorgulanır Evde bakım maaşı sorgulama

Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

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