Evde bakım maaşı yatan iller nereden öğrenilir? Evde bakım maaşı sorgulama ekranı
Evde bakım maaşı yatan iller, her ay merak edilen konular arasında yer alıyor. Evde bakım parası her ay hesaplara yatırılıyor. Geçtiğimiz ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı açıklamada, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için toplam 968 milyon lira evde bakım yardımı ödemesi yapılacağını belirtmişti. Peki, evde bakım maaşı yatan iller nasıl öğrenilir? İşte detaylar
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Evde bakım maaşı sorgulama ekranı her ay yoğun ilgi görüyor. Evde bakım maaşı sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden yapılıyor. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet’in “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” sayfasından evde bakım aylığı sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. İşte sorgulama ekranı
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EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık geçtiğimiz ay ödemelerin 15 Ekim’de başlayacağını ve 20 Ekim’e kadar tamamlanacağını duyurmuştu. Evde bakım maaşı sorgulama işlemlerinizi e-Devlet üzerinden yapabiliyorsunuz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet’in “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” sayfasından evde bakım aylığı sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.
Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
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EVDE BAKIM YARDIMI NEDİR?
Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, engellinin bakımına destek amacıyla verilen sosyal yardımdır.