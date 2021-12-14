Evde bakım maaşı yatan iller nereden öğrenilir? e-Devlet evde bakım maaşı sorgulama
Evde bakım maaşı ödemeleri her ay belirli tarihler aralığında yapılıyor. Evde bakım maaşı ile ilgili geçtiğimiz ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık açıklama yaptı. Bakan Yanık, 20 Kasım tarihine kadar ödemelerin tamamlanacağını duyurmuştu. Peki, evde bakım maaşı yatan iller nereden öğrenilir?
Evde bakım maaşı sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. Evde bakım maaşı, bakım ihtiyacı olan engellilere ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla veriliyor. Geçtiğimiz ay ödemeler 16-20 Kasım tarihleri aralığında yapıldı. Evde bakım maaşı yatan iller e-Devlet üzerinden öğrenilebiliyor. İşte e-Devlet evde bakım maaşı sorgulama ekranı
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER NASIL ÖĞRENİLİR?
Evde bakım maaşı sorgulama işlemlerinizi e-Devlet üzerinden yapabiliyorsunuz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet’in “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” sayfasından evde bakım aylığı sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.