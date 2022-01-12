Evde bakım maaşı yatan iller nereden öğrenilir? 12 Ocak 2022 evde bakım maaşı sorgulama
Evde bakım maaşı yatan illerin listesi her ay yoğun ilgi görüyor. Evde bakım maaşı belirli tarihlerde hesaplara yatıyor. Ödemeler genellikle ayın 20’sine kadar tamamlanıyor. Peki, evde bakım maaşı yatan iller nereden öğrenilir? İşte 12 Ocak evde bakım maaşı sorgulama ekranı
Evde bakım maaşı yatan iller araştırılıyor. Evde bakım maaşı, bakım ihtiyacı olan engellilere ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla veriliyor. Evde bakım maaşı yatan iller e-Devlet üzerinden öğrenilebiliyor. İşte e-Devlet evde bakım maaşı sorgulama ekranı
Evde bakım maaşı sorgulama işlemlerinizi e-Devlet üzerinden yapabiliyorsunuz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet’in “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” sayfasından evde bakım aylığı sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.