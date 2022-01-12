MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriEvde bakım maaşı yatan iller nereden öğrenilir? 12 Ocak 2022 evde bakım maaşı sorgulama
GeriEkonomi Evde bakım maaşı yatan iller nereden öğrenilir? 12 Ocak 2022 evde bakım maaşı sorgulama
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
Haber Giriş: 12 Ocak 2022 - 10:41 | 

Evde bakım maaşı yatan iller nereden öğrenilir? 12 Ocak 2022 evde bakım maaşı sorgulama

Evde bakım maaşı yatan illerin listesi her ay yoğun ilgi görüyor. Evde bakım maaşı belirli tarihlerde hesaplara yatıyor. Ödemeler genellikle ayın 20’sine kadar tamamlanıyor. Peki, evde bakım maaşı yatan iller nereden öğrenilir? İşte 12 Ocak evde bakım maaşı sorgulama ekranı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Evde bakım maaşı yatan iller araştırılıyor. Evde bakım maaşı, bakım ihtiyacı olan engellilere ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla veriliyor. Evde bakım maaşı yatan iller e-Devlet üzerinden öğrenilebiliyor. İşte e-Devlet evde bakım maaşı sorgulama ekranı
2
Evde bakım maaşı sorgulama işlemlerinizi e-Devlet üzerinden yapabiliyorsunuz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet’in “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” sayfasından evde bakım aylığı sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

3
Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi