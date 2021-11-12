Evde bakım maaşı yatan iller nasıl öğrenilir? 12 Kasım evde bakım maaşı sorgulama
Evde bakım maaşı yatan iller yoğun ilgi görüyor. Evde bakım maaşı her ay hesaplara belirli tarihlerde yatırılıyor. Geçtiğimiz ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık açıklama yapmış ve ödeme tarihlerini duyurmuştu. Peki, kasım ayı evde bakım maşı yatan iller nasıl öğrenilir? İşte sorgulama ekranı
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Evde bakım maaşı sorgulama ekranı araştırılıyor. Evde bakım maaşı her ay belirli tarihlerde hesaplara yatırılıyor. Geçtiğimiz ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ödemelerin 15 Ekim’de başlayacağını ve 20 Ekim’e kadar tamamlanacağını duyurmuştu. e Devlet’in “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” sayfasından evde bakım aylığı sorgulama işlemi online olarak gerçekleştirilebiliyor.
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EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER NASIL ÖĞRENİLİR?
Geçtiğimiz ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık geçtiğimiz ay ödemelerin 15 Ekim’de başlayacağını ve 20 Ekim’e kadar tamamlanacağını duyurmuştu. Bu ay henüz konu ile ilgili açıklama yapılmadı. Ancak benzer tarihlerde ödemelerin yapılması bekleniyor.
Evde bakım maaşı sorgulama işlemlerinizi e-Devlet üzerinden yapabiliyorsunuz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet’in “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” sayfasından evde bakım aylığı sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
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Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.
Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.