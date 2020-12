Evde bakım maaşı yatan iller listesi 16 Aralık 2020: E-Devlet engelli evde bakım parası sorgulama ekranı

MAAŞLAR AYIN HANGİ GÜNÜ YATIRILIYOR?

Evde bakım yardımı her ay yatırılmakta olup, normal dönemde her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılmaktadır.



ADRES DEĞİŞİKLİĞİ YAPARKEN DİKKAT EDİN



Engellinin ikametgâh adresinin değişmesi hâlinde, yeni ikametgâh adresinin akrabası tarafından en geç on beş gün içinde il müdürlüğüne bildirilmesi zorunludur. Aksi takdirde sorumlular hakkında hukuki veya idari işlem yapılır.