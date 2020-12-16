Evde bakım maaşı yatan iller listesi 16 Aralık 2020: E-Devlet engelli evde bakım parası sorgulama ekranı
Evde bakım maaşı yatan iller için farklı illerden detaylı bilgiler gelmeye devam ediyor. Her ay belirli gün aralıklarında hesaplara yatırılan engelli evde bakım maaşı, 16 Aralık 2020 günü mesai saatinin başlamasıyla birlikte araştırılmaya başlandı. Engelli maaşı alan kişilerin bakımından sorumlu bireylerin hesaplarına yatırılan evde bakım parası, belirli tarihlerde hesaplardan çekilebiliyor. Peki, 16 Aralık evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte, evde bakım parası sorgulama ekranı ve detaylı bilgiler
Evde bakım maaşı bazı illerde hesaplara yatmaya devam ediyor. Engelli evde bakım maaşı yatan iller için sabah saatleri itibariyle pek çok ilde araştırmalar başladı. Evde bakım maaşı yatan iller, 16 Aralık 2020 Çarşamba günü merakla araştırılmaya devam ediliyor. Her ay düzenli olarak hesaplara yatırılan evde bakım maaşının yatıp yatmadığı merak ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın E-Devlet kapısında yer alan sayfası üzerinden görüntülenebilen evde bakım maaşı ödeme bilgileri, aynı zamanda Ziraat Bankası üzerinden de SMS ile sorgulanabiliyor. İşte evde bakım maaşı sorgulama ekranı
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER BELLİ OLDU MU?
Evde bakım maaşı yatan iller, günün ilk saatlerinde pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Engelli vatandaşlara bakan kişilerin aldığı evde bakım maaşı yatan iller, internet üzerinden sorgulanabiliyor.
Evde bakım maaşı, bakanlık tarafından hesaplara yatırılmaya devam ediliyor. Hafta sonu gibi durumlarda hesaba yatırma sürecinde gecikme yaşanması dolayısıyla vatandaşlar, takip eden ilk günde evde bakım maaşını çekebiliyor.
İşte, evde bakım maaşı hakkında detaylar;
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER: 16 ARALIK 2020
1- Aksaray
2- Bolu
3- Sakarya
4- Samsun
5- Antalya
6- Diyarbakır
7- Edirne
8- Konya
9- Zonguldak
10- Mersin
11- İstanbul
12- Denizli
13- Manisa
14- Şanlıurfa
15- Bilecik
16- Erzurum
17- Malatya
18- Ankara
19- Kahramanmaraş
20- Kırklareli
21- Balıkesir
22- Uşak
23- Sivas
24- Tokat
25- Bursa
26- Hatay
27- Afyonkarahisar
28- Adana
29- Isparta
30- Aydın
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın E-Devlet kapısında yer alan sayfası üzerinden görüntülenebilen evde bakım maaşı ödeme bilgileri, aynı zamanda Ziraat Bankası üzerinden de SMS ile sorgulanabiliyor.
Maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden alanlar, büyük harflerle BAKIYE yazıp 4747'ye göndererek maaşlarının yatıp yatmadığı hakkında bilgi sahibi olabiliyor.
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