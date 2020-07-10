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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 10 Temmuz 2020 - 13:13,

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası sorgulama

Evde bakım maaşı yatan iller temmuz ayının gelmesi ile beraber yoğun ilgi görüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirtilen şartları taşıyan vatandaşlara bakım maaşı veriliyor. Her ay düzenli olarak yatırılan evde bakım maaşı sorgulama işlemleri e-Devlet üzerinden yapılıyor. İşte sorgulama ekranı ve detaylar…

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Evde bakım parası sorgulama ekranı her ay araştırılan konular arasında yer alıyor. Temmuz ayının gelmesi ile beraber evde bakım maaşı yatan iller merak edilmeye başlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, engellinin bakımına destek amacıyla verilen maaşın sorgulaması e-Devlet üzerinden yapılıyor.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLER?
Evde bakım maaşı sorgulama işlemlerinizi e-Devlet üzerinden yapabiliyorsunuz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet’in “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” sayfasından evde bakım aylığı sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI-TIKLAYINIZ

2EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR
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EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Enflasyon oranının açıklanmasının ardından temmuz zamları belli oldu. İşte temmuz zammı ile yeni evde bakım maaşı…
Evde bakım desteği
Eski: 1.460
Yeni: 1.544

ENGELLİ AYLIĞI

%40-69
Eski: 537
Yeni: 567

%70 VE ÜSTÜ
Eski: 805
Yeni: 854

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