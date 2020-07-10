Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası sorgulama

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR? Enflasyon oranının açıklanmasının ardından temmuz zamları belli oldu. İşte temmuz zammı ile yeni evde bakım maaşı…

Evde bakım desteği

Eski: 1.460

Yeni: 1.544



ENGELLİ AYLIĞI



%40-69

Eski: 537

Yeni: 567



%70 VE ÜSTÜ

Eski: 805

Yeni: 854