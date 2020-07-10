Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası sorgulama
Evde bakım maaşı yatan iller temmuz ayının gelmesi ile beraber yoğun ilgi görüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirtilen şartları taşıyan vatandaşlara bakım maaşı veriliyor. Her ay düzenli olarak yatırılan evde bakım maaşı sorgulama işlemleri e-Devlet üzerinden yapılıyor. İşte sorgulama ekranı ve detaylar…
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Evde bakım parası sorgulama ekranı her ay araştırılan konular arasında yer alıyor. Temmuz ayının gelmesi ile beraber evde bakım maaşı yatan iller merak edilmeye başlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, engellinin bakımına destek amacıyla verilen maaşın sorgulaması e-Devlet üzerinden yapılıyor.
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLER? Evde bakım maaşı sorgulama işlemlerinizi e-Devlet üzerinden yapabiliyorsunuz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet’in “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” sayfasından evde bakım aylığı sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.