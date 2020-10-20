Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı sorgulama
Her ay belirli tarihlerde yatan evde bakım maaşının bu ayki tarihi merak konusu oldu. Evde bakım maaşından faydalanan vatandaşlar, ekim ayı ödemelerinin kendi şehirlerinde yatıp yatmadığını merak ediyor. Evde Bakım maaşı; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca, bakıma muhtaç ihtiyacı olan engelliler ile yaşlı bireylere ödeniyor. Peki, evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte evde bakım maaşı sorgulama…
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Her ay hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, engellinin bakımına destek amacıyla evde bakım maaşı ödeneği yatıyor. Evde Bakım Yardımına ilişkin iş ve işlemler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından yürütülmektedir. Yardımın güncel durumu İl Müdürlüklerinden öğrenilebilmektedir.
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EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER
Evde bakım maaşları, Bakanlık tarafından il il yatırılıyor. 19 Ekim 2020 tarihi itibarıyla birçok ilde ödemeler yapıldı. Ödemelerin önümüzdeki günlerde kademe kademe yatırılması bekleniyor.
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E DEVLET EVDE BAKIM ÖDENEĞİ SORGULAMA
Evde Bakım aylığı ödemeleri E Devlet sistemi üzerinden takip edilebiliyor. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın. Çıkan sayfa üzerinden evde bakım maaşının yatıp yatmadığını öğrenebilirsiniz.
Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.