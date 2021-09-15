Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı hakkında açıklama
Evde bakım maaşı ödemeleri her ay belirli tarihlerde yapılıyor. 15 Eylül tarihinin gelmesi ile beraber gözler bu ayki evde bakım yardımı ödemelerine çevrildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan evde bakım yardımı ödemeleri ile ilgili açıklama yaptı. Peki, evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte sorgulama ekranı ve yapılan açıklama
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Evde bakım maaşı sorgulama ekranı araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, evde bakım maaşı ödemelerinin bugün başladığını duyurdu. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet’in 'Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama' sayfasından evde bakım aylığı sorgulama işlemi yapılabiliyor.
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EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan evde bakım yardımı ödemelerinin bugünden itibaren hesaplara yatırılmaya başlandığını bildirdi.
Evde bakım yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 1797 lira 97 kuruş ödeme yapıldığını hatırlatan Bakan Yanık, “Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için toplam 968 milyon TL Evde Bakım Yardımı Ödemelerine bugün başlıyoruz. Ödemeler 20 Eylül’e kadar tamamlanacak. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.
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EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı sorgulama işlemlerinizi e-Devlet üzerinden yapabiliyorsunuz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet’in “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” sayfasından evde bakım aylığı sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.
Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.