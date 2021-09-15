Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı hakkında açıklama

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan evde bakım yardımı ödemelerinin bugünden itibaren hesaplara yatırılmaya başlandığını bildirdi.



Evde bakım yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 1797 lira 97 kuruş ödeme yapıldığını hatırlatan Bakan Yanık, “Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için toplam 968 milyon TL Evde Bakım Yardımı Ödemelerine bugün başlıyoruz. Ödemeler 20 Eylül’e kadar tamamlanacak. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.