Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Bakan duyurdu! Ekim ayı evde bakım parası sorgulama ekranı
Evde bakım maaşı yatan iller gündeme geldi. Engelli vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan evde bakım yardımı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 17 Ekim'de yaptığı açıklamada bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için 963 milyon TL evde bakım yardımı ödemelerinin itibaren hesaplara aktarılacağını belirtti. Evde bakım maaşı ödeme tarihleri illere göre değişiyor. Peki, evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte, detaylar.
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Evde bakım maaşı sorgulama ekranı ödemelerden yararlananlar tarafından takip ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen evde bakım maaşları her ay belirli tarihler arasından yatırılıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Yanık, " “Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için 963 milyon TL evde bakım yardımı ödemelerini hesaplara yatırıyoruz” açıklamasında bulundu. Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile ya da e devlet üzerinden de gerçekleştirilebilir.
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EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan Evde Bakım Yardımı ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıklandı.
Bakan Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli bireylerin aileleri yanında desteklenmelerinin öncelikli hedeflerden biri olduğunu belirterek, evde bakım yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 1797 lira 97 kuruş Ödeme yapıldığını hatırlattı.
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EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
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Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.
Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, engellinin bakımına destek amacıyla verilen sosyal yardımdır.