Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Bakan duyurdu! Ekim ayı evde bakım parası sorgulama ekranı

Evde bakım maaşı sorgulama ekranı ödemelerden yararlananlar tarafından takip ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen evde bakım maaşları her ay belirli tarihler arasından yatırılıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Yanık, " “Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için 963 milyon TL evde bakım yardımı ödemelerini hesaplara yatırıyoruz” açıklamasında bulundu. Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile ya da e devlet üzerinden de gerçekleştirilebilir.