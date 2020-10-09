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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 09 Ekim 2020 - 16:32 | 

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 9 Ekim evde bakım parası sorgulama

Evde bakım maaşı yatan iller yoğun ilgi görüyor. Evde bakım maaşı her ay belirli tarihlerde vatandaşların hesabına yatırılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinde yer alan bilgilere göre maaş her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılıyor. Peki evde bakım maaşı sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte detaylar

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Evde bakım maaşı sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. Evde bakım yardımına ilişkin iş ve işlemler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından yürütülüyor. Maaş her ay belirli tarihlerde vatandaşların hesabına aktarılıyor. İşte e-Devlet evde bakım maaşı sorgulama ekranı

2EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ
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EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Evde bakım maaşı sorgulama işlemlerinizi e-Devlet üzerinden yapabiliyorsunuz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet’in “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” sayfasından evde bakım aylığı sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

3EVDE BAKIM YARDIMI BAŞVURU SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR
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EVDE BAKIM YARDIMI BAŞVURU SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Evde Bakım Yardımına ilişkin iş ve işlemler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından yürütülmektedir. Yardımın güncel durumu İl Müdürlüklerinden öğrenilebilmektedir.

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