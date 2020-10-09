Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 9 Ekim evde bakım parası sorgulama

Evde bakım maaşı sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. Evde bakım yardımına ilişkin iş ve işlemler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından yürütülüyor. Maaş her ay belirli tarihlerde vatandaşların hesabına aktarılıyor. İşte e-Devlet evde bakım maaşı sorgulama ekranı