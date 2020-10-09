Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 9 Ekim evde bakım parası sorgulama
Evde bakım maaşı yatan iller yoğun ilgi görüyor. Evde bakım maaşı her ay belirli tarihlerde vatandaşların hesabına yatırılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinde yer alan bilgilere göre maaş her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılıyor. Peki evde bakım maaşı sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte detaylar
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Evde bakım maaşı sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. Evde bakım yardımına ilişkin iş ve işlemler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından yürütülüyor. Maaş her ay belirli tarihlerde vatandaşların hesabına aktarılıyor. İşte e-Devlet evde bakım maaşı sorgulama ekranı
2
Abone Ol
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?
Evde bakım maaşı sorgulama işlemlerinizi e-Devlet üzerinden yapabiliyorsunuz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet’in “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” sayfasından evde bakım aylığı sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.