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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 02 Aralık 2020 - 02:17 | 

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2 Aralık e devlet evde bakım parası sorgulama ekranı

Evde bakım maaşı yatan iller gündemde yer almaya devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca, bakıma muhtaç ihtiyacı olan engelliler ile yaşlılara ödenen evde bakım maaşı her ay banka hesaplarına yatırılıyor. Belirli tarihlerde ödenen evde bakım parası e devlet sorgulama ekranı üzerinden, ödemelerin yatırılıp yatırılmadığı öğrenilecek. Peki, evde bakım maaşı ne zaman yatırılacak? İşte, 2 Aralık evde bakım maaşı yatan iller ve e devlet evde bakım parası sorgulama ekranı.

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Evde bakım maaşı ödemeleri son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. İhtiyacı olan vatandaşlara ödenen evde bakım parası her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor. E-Devlet kapısında yer alan sayfası üzerinden görüntülenebilen evde bakım maaşı ödeme bilgileri Ziraat Bankası'na "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atılarak da kontrol ediliyor. Evde bakım maaşı her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılıyor. İşte, detaylar

2EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI
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EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Engelli vatandaşlara bakan kişilerin aldığı evde bakım maaşı yatan iller, internet üzerinden öğrenilecek. Evde bakım yardımı her ay yatırılmakta olup her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılıyor.

Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet’in “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” sayfasından evde bakım aylığı sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

3SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA
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SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

4EVDE BAKIM YARDIMI NEDİR
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EVDE BAKIM YARDIMI NEDİR?

Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, engellinin bakımına destek amacıyla verilen sosyal yardımdır.

5MAAŞLAR AYIN HANGİ GÜNÜ YATIRILIYOR
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MAAŞLAR AYIN HANGİ GÜNÜ YATIRILIYOR?

Evde bakım yardımı her ay yatırılmakta olup, normal dönemde her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılmaktadır.

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