Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2 Aralık e devlet evde bakım parası sorgulama ekranı

Evde bakım maaşı ödemeleri son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. İhtiyacı olan vatandaşlara ödenen evde bakım parası her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor. E-Devlet kapısında yer alan sayfası üzerinden görüntülenebilen evde bakım maaşı ödeme bilgileri Ziraat Bankası'na "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atılarak da kontrol ediliyor. Evde bakım maaşı her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılıyor. İşte, detaylar