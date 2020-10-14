Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 14 Ekim evde bakım maaşı sorgulama

Evde bakım maaşı sorgulama ekranı araştırılan konular arasında yer alıyor. 14 Ekim evde bakım maaşı yatan iller ile ilgili açıklamalar araştırılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesi içerisinde yer alan bilgiye göre evde bakım yardımı her ay yatırılmakta olup her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılıyor. Bazı aylarda ise bu işlem daha erken saatlerde yapılabiliyor. Sorgulama işlemi ise e-Devlet üzerinden yapılıyor.