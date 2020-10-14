Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 14 Ekim evde bakım maaşı sorgulama
Evde bakım maaşı yatan iller her ay yoğun ilgi görüyor. Evde bakım yardımına ilişkin iş ve işlemler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından yürütülüyor. Maaş her ay belirli tarihlerde vatandaşların hesabına aktarılıyor. Peki evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte sorgulama ekranı ve detaylar
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Evde bakım maaşı sorgulama ekranı araştırılan konular arasında yer alıyor. 14 Ekim evde bakım maaşı yatan iller ile ilgili açıklamalar araştırılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesi içerisinde yer alan bilgiye göre evde bakım yardımı her ay yatırılmakta olup her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılıyor. Bazı aylarda ise bu işlem daha erken saatlerde yapılabiliyor. Sorgulama işlemi ise e-Devlet üzerinden yapılıyor.
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EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?
Evde bakım maaşı sorgulama işlemlerinizi e-Devlet üzerinden yapabiliyorsunuz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet’in “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” sayfasından evde bakım aylığı sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.
Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, engellinin bakımına destek amacıyla verilen sosyal yardımdır.