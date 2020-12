Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 14 Aralık evde bakım maaşı e devlet sorgulama

EVDE BAKIM YARDIMI NEDİR? EVDE BAKIM YARDIMI NEDİR?



Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, engellinin bakımına destek amacıyla verilen sosyal yardımdır.



Evde bakım yardımı her ay yatırılmakta olup, normal dönemde her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılmaktadır.