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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 10 Kasım 2020 - 10:08 | 

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 10 Kasım evde bakım maaşı sorgulama ekranı

Evde bakım maaşı sorgulama ekranı her ay yoğun ilgi görüyor. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet’in 'Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama' sayfasından evde bakım aylığı sorgulama işlemi yapılabiliyor. Peki evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte sorgulama ekranı

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Evde bakım maaşı ödemeleri ile ilgili araştırmalar hızlandı. hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, engellinin bakımına destek amacıyla verilen paraya bakım maaşı deniliyor. Bu maaşın sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor.

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Evde bakım maaşı sorgulama işlemlerinizi e-Devlet üzerinden yapabiliyorsunuz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet’in “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” sayfasından evde bakım aylığı sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

3EVDE BAKIM YARDIMI NEDİR
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EVDE BAKIM YARDIMI NEDİR?

Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, engellinin bakımına destek amacıyla verilen sosyal yardımdır.

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