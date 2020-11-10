Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 10 Kasım evde bakım maaşı sorgulama ekranı

EVDE BAKIM YARDIMI NEDİR? Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, engellinin bakımına destek amacıyla verilen sosyal yardımdır.