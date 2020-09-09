Evde bakım maaşı yatan iller 9 Eylül 2020! Evde bakım parası sorgulama
Evde bakım maaşı yatan iller, 9 Eylül 2020 günü merakla araştırılmaya devam ediliyor. Her ay hesaplara yatırılan evde bakım maaşı için para çekme amacıyla şubelere gitmeden önce internetten araştırmalarını yapan pek çok vatandaş, evde bakım parası yattı mı sorusuna cevap arıyor. Peki, evde bakım maaşı yatan iller hangileri oldu? İşte, 9 Eylül 2020 evde bakım maaşı yatan iller ve evde bakım parası sorgulama ekranı
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Evde bakım parası yatan iller 9 Eylül 2020 sabah saatleri itibariyle araştırılmaya devam ediliyor. Evde bakım parası almak için hesaplarında herhangi bir hareket olup olmadığını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, Temmuz ayının evde bakım parası yattı mı? İşte, 9 Eylül Çarşamba evde bakım maaşı yatan iller listesi
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER BELLİ OLDU MU?
Evde bakım maaşı yatan iller, günün ilk saatlerinde pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Engelli vatandaşlara bakan kişilerin aldığı evde bakım maaşı yatan iller, internet üzerinden sorgulanabiliyor.
Evde bakım maaşı, bakanlık tarafından hesaplara yatırılmaya devam ediliyor. Hafta sonu gibi durumlarda hesaba yatırma sürecinde gecikme yaşanması dolayısıyla vatandaşlar, takip eden ilk günde evde bakım maaşını çekebiliyor.
İşte, evde bakım maaşı hakkında detaylar;
2
Abone Ol
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın E-Devlet kapısında yer alan sayfası üzerinden görüntülenebilen evde bakım maaşı ödeme bilgileri, aynı zamanda Ziraat Bankası üzerinden de SMS ile sorgulanabiliyor.
Maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden alanlar, büyük harflerle BAKIYE yazıp 4747'ye göndererek maaşlarının yatıp yatmadığı hakkında bilgi sahibi olabiliyor.
Evde bakım yardımı her ay yatırılmakta olup, normal dönemde her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılmaktadır.
ADRES DEĞİŞİKLİĞİ YAPARKEN DİKKAT EDİN
Engellinin ikametgâh adresinin değişmesi hâlinde, yeni ikametgâh adresinin akrabası tarafından en geç on beş gün içinde il müdürlüğüne bildirilmesi zorunludur. Aksi takdirde sorumlular hakkında hukuki veya idari işlem yapılır.
4
Abone Ol
EVDE BAKIM YARDIMINI BU AY ALAMADIM NEDEN?
Evde Bakım Yardımına ilişkin iş ve işlemler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından yürütülmektedir. Yardımın güncel durumu İl Müdürlüklerinden öğrenilebilmektedir.
5
Abone Ol
Bununla birlikte süreli raporu bulunanlar için rapor süresinin dolması, adres değişikliği, gelir durumu değişikliği gibi sebepleri olabilmektedir.