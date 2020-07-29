Evde bakım maaşı yatan iller 29 Temmuz 2020: Evde bakım parası yattı mı?
Evde bakım maaşı yatan iller, 29 Temmuz 2020 Çarşamba günü merakla araştırılmaya devam ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde 'Engelli ve yaşlı aylıkları ile evde bakım ücretlerini de bayramı beklemeden hesaplara yatırıyoruz' sözlerinin ardından pek çok kişinin hesap kontrollerine başladığı evde bakım maaşı, 29 Temmuz 2020 tarihinde araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, 29 Temmuz 2020 tarihinde evde bakım maaşı yatan iller hangileri oldu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
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Evde bakım maaşı ya da diğer bir ifadeyle evde bakım parası, bu ay Kurban Bayramı dolayısıyla bayram öncesi ilgili kişilerin hesaplarına yatırılacak. Normal şartlar altında her ayın 5'i ve 9'unda hesaplara yatırılan evde bakım maaşı, bu ay tek bir günde hesaplara yatırılmış olacak.
EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?
29 Temmuz tarihinde ilgili kişilerin hesaplarına yatırılacak olan evde bakım maaşı, gün sonuna kadar hesaplara geçmiş olacak.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın E-Devlet kapısında yer alan sayfası üzerinden görüntülenebilen evde bakım maaşı ödeme bilgileri, aynı zamanda Ziraat Bankası üzerinden de SMS ile sorgulanabiliyor.
Maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden alanlar, büyük harflerle BAKIYE yazıp 4747'ye göndererek maaşlarının yatıp yatmadığı hakkında bilgi sahibi olabiliyor.
Evde bakım hizmeti ödemelerinden de 535 bin engelli vatandaşın faydalanacağını vurgulayan Bakan Selçuk, toplamda 827 milyon TL ödeme yapılacağını söyledi.
Ödemelerin tüm engelli ve yaşlı vatandaşlara hayırlı olmasını dileyen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın ve ailelerinin mübarek Kurban Bayramlarını tebrik ediyorum” diye konuştu.
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1460 lira olan evde bakım yardımını 1544 liraya yükselttiklerini bildirdi.
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Bu ayki ödeme döneminde 768 bin yaşlı, 637 bin engelli olmak üzere toplam 1 milyon 405 vatandaşa aylıkların ödendiğini belirten Selçuk, bu yıl yapılan toplam ödemelerin ise toplam 12 milyar liraya ulaşacağını vurguladı. Bakan Selçuk, “Yaşlı aylıklarını 711.50 liraya, yüzde 40-69 arası engelli aylıklarını 567.97 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli raporlu vatandaşlarımızın aylıklarını da 851.95 liraya yükselttik. 18 yaş altı bakıma muhtaç engelli yakını olan vatandaşlara ödenen aylıkları 567.97 liraya, ağır silikozis hastalığı bulunanların aylıklarının 1.562.86 lira çıkarttık” diye konuştu.