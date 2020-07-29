Evde bakım maaşı yatan iller 29 Temmuz 2020: Evde bakım parası yattı mı?

Bu ayki ödeme döneminde 768 bin yaşlı, 637 bin engelli olmak üzere toplam 1 milyon 405 vatandaşa aylıkların ödendiğini belirten Selçuk, bu yıl yapılan toplam ödemelerin ise toplam 12 milyar liraya ulaşacağını vurguladı. Bakan Selçuk, “Yaşlı aylıklarını 711.50 liraya, yüzde 40-69 arası engelli aylıklarını 567.97 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli raporlu vatandaşlarımızın aylıklarını da 851.95 liraya yükselttik. 18 yaş altı bakıma muhtaç engelli yakını olan vatandaşlara ödenen aylıkları 567.97 liraya, ağır silikozis hastalığı bulunanların aylıklarının 1.562.86 lira çıkarttık” diye konuştu.