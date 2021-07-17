Evde bakım maaşı yatan iller 17 Temmuz 2021 (Güncel): E-Devlet engelli evde bakım parası sorgulama ekranı

Evde bakım maaşı bazı illerde hesaplara yatmaya devam ediyor. Engelli evde bakım maaşı yatan iller için sabah saatleri itibariyle pek çok ilde araştırmalar başladı. Evde bakım maaşı yatan iller, 17 Temmuz 2021 Cumartesi günü merakla araştırılmaya devam ediliyor. Her ay düzenli olarak hesaplara yatırılan evde bakım maaşının yatıp yatmadığı merak ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın E-Devlet kapısında yer alan sayfası üzerinden görüntülenebilen evde bakım maaşı ödeme bilgileri, aynı zamanda Ziraat Bankası üzerinden de SMS ile sorgulanabiliyor. İşte evde bakım maaşı sorgulama ekranı



EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER BELLİ OLDU MU?



Evde bakım maaşı yatan iller, günün ilk saatlerinde pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Engelli vatandaşlara bakan kişilerin aldığı evde bakım maaşı yatan iller, internet üzerinden sorgulanabiliyor.



Evde bakım maaşı, bakanlık tarafından hesaplara yatırılmaya devam ediliyor. Hafta sonu gibi durumlarda hesaba yatırma sürecinde gecikme yaşanması dolayısıyla vatandaşlar, takip eden ilk günde evde bakım maaşını çekebiliyor.



İşte, evde bakım maaşı hakkında detaylar;