Evde bakım maaşı yatan iller 17 Temmuz 2021 (Güncel): E-Devlet engelli evde bakım parası sorgulama ekranı
Evde bakım maaşı yatan iller için vatandaşların araştırmaları devam ediyor. Her ay belirli gün aralıklarında hesaplara yatırılan engelli evde bakım maaşı, 17 Temmuz 2021 günü mesai saatinin başlamasıyla birlikte araştırılmaya başlandı. Engelli maaşı alan kişilerin bakımından sorumlu bireylerin hesaplarına yatırılan evde bakım parası, belirli tarihlerde hesaplardan çekilebiliyor. Peki,17 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte, evde bakım parası sorgulama ekranı ve detaylı bilgiler
Evde bakım maaşı bazı illerde hesaplara yatmaya devam ediyor. Engelli evde bakım maaşı yatan iller için sabah saatleri itibariyle pek çok ilde araştırmalar başladı. Evde bakım maaşı yatan iller, 17 Temmuz 2021 Cumartesi günü merakla araştırılmaya devam ediliyor. Her ay düzenli olarak hesaplara yatırılan evde bakım maaşının yatıp yatmadığı merak ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın E-Devlet kapısında yer alan sayfası üzerinden görüntülenebilen evde bakım maaşı ödeme bilgileri, aynı zamanda Ziraat Bankası üzerinden de SMS ile sorgulanabiliyor. İşte evde bakım maaşı sorgulama ekranı
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER BELLİ OLDU MU?
Evde bakım maaşı yatan iller, günün ilk saatlerinde pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Engelli vatandaşlara bakan kişilerin aldığı evde bakım maaşı yatan iller, internet üzerinden sorgulanabiliyor.
Evde bakım maaşı, bakanlık tarafından hesaplara yatırılmaya devam ediliyor. Hafta sonu gibi durumlarda hesaba yatırma sürecinde gecikme yaşanması dolayısıyla vatandaşlar, takip eden ilk günde evde bakım maaşını çekebiliyor.
İşte, evde bakım maaşı hakkında detaylar;
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER: 17 TEMMUZ 2021
Evde bakım maaşı yatan illerden bazıları şu şekilde;
1- Tokat
2- Ordu
3- İzmir
4- Çanakkale
5- Osmaniye
6- Karabük
7- Antalya
8- Samsun
9- Uşak
10- Aksaray
11- Hatay
12- Bolu
13- Çankırı
14- Manisa
15- Zonguldak
16- Afyonkarahisar
17- Muğla
18- Gaziantep
19- Kocaeli
20- Konya
21- Trabzon
22- İstanbul
23- Bilecik
24- Denizli
25- Diyarbakır
26- Sakarya
27- Isparta
28- Bursa
29- Adana
30- Aydın
Evde bakım maaşları her ayın 15'i itibariyle hesaplara yatıyor. Söz konusu ödemelerin yatmaya başlaması ile birlikte gelişmeleri aktaracağız. Paranın hesaba yatıp yatmadığını şu şekilde sorgulamak mümkün olacak;